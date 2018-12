Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt. ","shortLead":"Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt. ","id":"20181228_Ket_ferfi_is_eltunt_csutortokon_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279791b4-c217-45e9-9f97-f5634d4b9501","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ket_ferfi_is_eltunt_csutortokon_Budapesten","timestamp":"2018. december. 28. 09:29","title":"Két férfi is eltűnt csütörtökön Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül ketten vesztették életüket a távol-keleti Habarovszk közelében bekövetkezett balesetben.","shortLead":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül...","id":"20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6268ef-81ae-4678-8d5f-b1e990303452","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 29. 11:07","title":"Tripla lavina-baleset Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel: egy robotporszívó segítségével elkészíthetjük a saját szobánk/lakásunk alapjaira épülő pályát.","shortLead":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel...","id":"20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c055e4e-0681-418f-a725-3f98c83b7a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","timestamp":"2018. december. 28. 16:03","title":"Elkészült minden Doom-rajongó álma: így csinálhat pályát a saját nappalijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti polgármester egyik korábbi üzlettársának klubja is jól járt.","shortLead":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti...","id":"20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47ba2b-263b-4ab4-b3fe-030d5c08ac8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","timestamp":"2018. december. 27. 14:23","title":"Újabb tízmilliárd forinttal támogatta meg a határon túli magyar focicsapatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" Magyar Iparszövetség elnöke szerint a vállalkozói környezet 2018-ban kedvezően alakult, a gazdaság számos területén kiugró eredmények születtek, a gazdasági bővülés fejlődési lehetőséget teremtett a kis- és középvállalkozásoknak is.\r

","shortLead":" Magyar Iparszövetség elnöke szerint a vállalkozói környezet 2018-ban kedvezően alakult, a gazdaság számos területén...","id":"20181229_A_kedvezo_vallalkozoi_kornyezetet_magasztalja_az_Iparszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f0ce0b-e48a-4d15-a7f7-11c9b7fe557f","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_A_kedvezo_vallalkozoi_kornyezetet_magasztalja_az_Iparszovetseg","timestamp":"2018. december. 29. 08:54","title":"Van mit behozni, de azért magasztalja a vállalkozói környezetet az Iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f062537b-4e4b-4850-a63b-c875a9dc9830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Konyot levelet írt a Guardian brit lapnak, amelyben arra kérik az újságírókat, ne használják minősítésként a bohóc és a cirkusz szavakat.","shortLead":"David Konyot levelet írt a Guardian brit lapnak, amelyben arra kérik az újságírókat, ne használják minősítésként...","id":"20181227_Kikeri_maganak_egy_bohoc_hogy_szakmajat_serteskent_hasznaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f062537b-4e4b-4850-a63b-c875a9dc9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f3b313-399a-4162-9332-7a0e122e1167","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Kikeri_maganak_egy_bohoc_hogy_szakmajat_serteskent_hasznaljak","timestamp":"2018. december. 27. 16:08","title":"Kikéri magának egy bohóc, hogy szakmáját sértésként használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","shortLead":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","id":"20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23dd86-256b-4ad7-b139-59d481cce84c","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","timestamp":"2018. december. 27. 18:54","title":"Szerzeteseket sebesítettek meg rablók egy bécsi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]