[{"available":true,"c_guid":"6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","shortLead":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","id":"20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddfa11c-73e2-4c3d-900b-1445debd0258","keywords":null,"link":"/elet/20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","timestamp":"2018. november. 21. 11:52","title":"A Facebookon lehetett licitálni egy 16 éves afrikai menyasszonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0636bcf-dcef-4ae4-9563-75da830e0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte sok helyen elérhetetlenné vált kedden 14 óra után a Facebook számítógépes (asztali) felülete.","shortLead":"Világszerte sok helyen elérhetetlenné vált kedden 14 óra után a Facebook számítógépes (asztali) felülete.","id":"20181120_nem_mukodik_facebook_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0636bcf-dcef-4ae4-9563-75da830e0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9650eb14-2809-405b-b390-d2eeec59d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_nem_mukodik_facebook_hiba","timestamp":"2018. november. 20. 14:15","title":"Sokaknál akadozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapok adatvédelmi botrányai után többen is hangoztatták, el kell, vagy meg kell próbálni elmozdítani Mark Zuckerberget a Facebook éléről. Most a téma érintettje is nyilatkozott.","shortLead":"Az elmúlt hónapok adatvédelmi botrányai után többen is hangoztatták, el kell, vagy meg kell próbálni elmozdítani Mark...","id":"20181121_facebook_mark_zuckerberg_levaltasa_cnn_reszvenyesek_adatgyujtes_cambridge_analytica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571dccb1-ff52-4d03-b5c8-b613b0220f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_facebook_mark_zuckerberg_levaltasa_cnn_reszvenyesek_adatgyujtes_cambridge_analytica","timestamp":"2018. november. 21. 13:33","title":"Zuckerberg: Hogy megfutamodom-e? Nem, nincs ilyen tervem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez a számokat. ","shortLead":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez...","id":"20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd19b5-da37-419d-851f-5a1ff7ceda30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","timestamp":"2018. november. 20. 10:56","title":"Ha a kormány nem lép, a nyugdíjasok jövő novemberig hiteleznek az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87de3ea-3ffb-4904-945c-a49b119f3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ-nál idén jelentősen több motor készül, mint tavaly, és jövőre is növekedni fog a gyártókapacitás.","shortLead":"Az AvtoVAZ-nál idén jelentősen több motor készül, mint tavaly, és jövőre is növekedni fog a gyártókapacitás.","id":"20181121_lenduletben_az_oroszok_felporog_a_lada_motorok_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f87de3ea-3ffb-4904-945c-a49b119f3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb8d32f-fde9-4c41-ab4e-b33c3aa1866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_lenduletben_az_oroszok_felporog_a_lada_motorok_gyartasa","timestamp":"2018. november. 21. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: felpörög a Lada-motorok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","shortLead":"Fácánvadászatot rendeztek, farkast lőttek helyette.","id":"20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a2c276-0184-4f87-8ef3-3de1a31470ca","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Ket_toportyant_lottek_le_Csongrad_megyeben","timestamp":"2018. november. 21. 12:09","title":"Két toportyánt lőttek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a következő lépés a déli szakasz felújítása lesz, mivel a középső szakasz tenderét még nem folytatták le.","shortLead":"A főpolgármester szerint a következő lépés a déli szakasz felújítása lesz, mivel a középső szakasz tenderét még nem...","id":"20181119_Tarlos_Marciusban_adhatjak_at_a_3as_metro_eszaki_szakaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b86438-1471-45a3-979f-60c5c25aa069","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Tarlos_Marciusban_adhatjak_at_a_3as_metro_eszaki_szakaszat","timestamp":"2018. november. 19. 17:52","title":"Tarlós: Márciusban adhatják át a 3-as metró északi szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Renault, a Nissan és a Mitsubishi részvényei mélyrepülésben vannak, mióta Carlos Ghosn, az autós birodalom királya egy börtöncella kényelmét élvezi, Japánban – számol be a párizsi Le Figaro gazdasági rovata.","shortLead":"A Renault, a Nissan és a Mitsubishi részvényei mélyrepülésben vannak, mióta Carlos Ghosn, az autós birodalom királya...","id":"20181120_Nyugdij_helyett_borton_szetesike_az_autos_birodalom_Carlos_kiraly_bukasa_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9073d1-38a8-4fbe-a77c-64426dc030f5","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Nyugdij_helyett_borton_szetesike_az_autos_birodalom_Carlos_kiraly_bukasa_utan","timestamp":"2018. november. 20. 12:51","title":"Nyugdíj helyett börtön: szétesik-e az autós birodalom Carlos király bukása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]