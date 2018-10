Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott.

Szerencsésnek mondhatják magukat, akik egykor Elvira Nabiullinának, az orosz központi bank elnökének az osztálytársai voltak. A lány ugyanis mindig elsőként írta meg a matekdolgozatot, s aztán hagyta, hogy a többiek lemásolják a garantáltan hibátlan megoldást. A tatár származású, 1963-ban Ufában született Nabiullina nemcsak matekzseni volt, vasakarat is jellemezte. Mindig tudta, csak akkor juthat messzebb, mint teherautó-sofőr édesapja és gyárban dolgozó édesanyja, ha keményen megdolgozik az eredményekért. Így az általános és a középiskolában, majd a Moszkvai Állami Egyetemen (MGU) is évfolyamelsőként, a lehetséges összes kitüntetés begyűjtésével végzett közgazdászként, s valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst.

Csak a matek érdekelte – annyira, hogy a sok olvasás és körmölés miatt a szeme is elromlott –, sokáig ügyet sem vetett a fiúkra. A szerelem az egyetemen érte utol, egyik tanára, Jaroszlav Kuzminov vette feleségül. Két gyermekük született, s barátaik szerint a családban az 54 éves bankelnöknő hordja a nadrágot. „Elvira csak egyszer egyezett bele abba, hogy az történjen, amit Kuzminov akart, akkor, amikor megkérte a kezét” – mesélték. Bár Nabiullinát valóban kemény emberként tartják számon, a férje mégis hatással volt rá: a később a moszkvai Gazdasági Főiskola élére kinevezett tanár közismerten liberális közgazdasági elveket vall, s ebből bőven ragadt egykori tanítványára.

Nabiullina részben ennek köszönhette, hogy az ugyancsak liberális hírében álló German Gref gazdasági miniszter 1994-ben felvette őt a csapatába. A közgazdásznő mindennap elsőként kezdte és utolsóként fejezte be a munkát, s precizitásával és megbízhatóságával annyira elbűvölte a minisztert, hogy hamarosan ő lett a tárcavezető jobbkeze, majd a hivatalos helyettese is. Az ezredforduló után Nabiullina részt vett az államfői tisztségbe került Vlagyimir Putyin gazdasági programjának kidolgozásában. Az orosz elnök 2004-ben név szerint is megemlítette mint beszédíróinak egyikét. Moszkvai források úgy tartották, amikor Putyin liberális hangot ütött meg, Nabiullina mondatait használta.

Az államfő 2007 őszén Gref utódjának tette meg, aki kijelentette, Putyin nem is dönthetett volna jobban. Gref annak ellenére tiszteli Nabiullinát, hogy egymás ellentétei: ő élvezi a rivaldafényt, s imád drága öltönyökben és színes nyakkendőben mutatkozni, az utód viszont a háttérben marad, konzervatívan öltözködik, szinte mindig egyszínű kosztümöt és garbót hord.

Mint kiderült, a legnehezebb időben lett miniszter, amikor beütött a pénzügyi világválság, s meg kellett akadályozni az orosz gazdasági összeomlást. Ez sikerült is, ennek köszönhette, hogy amikor Putyin négy év után, 2012-ben visszavette Dmitrij Medvegyevtől az államfői posztot, előbb tanácsadónak nevezte ki, majd megtette őt a központi bank elnökévé. Ahol a korábban megszokott keménységgel látott munkához: a hivatali ideje alatt több száz, szabálytalanul működő pénzintézetet záratott be, és szembeszállt azokkal a befolyásos oligarchákkal, akik nem akartak beletörődni a „házibankjaik” felszámolásába. A feladat nem veszélytelen, hiszen 2006-ban, amikor Andrej Kozlov akkori jegybanki alelnök hasonló intézkedéseket hozott, az egyik kárvallott, Alekszej Frankel lelövette. Nabiullina a központi bank épületében is testőrök gyűrűjében mozog.

Miközben kevés bírálója azzal vádolja, hogy magasan hordja az orrát, a nemzetközi színtéren is elismerik eredményeit. Legutóbb azt, hogy az Oroszország elleni 2014-es nemzetközi szankciók ellenére is megőrizte a pénzügyi és bankrendszer stabilitását: 2015-ben az Euromoney magazin, 2017-ben a The Banker című brit szaklap nevezte őt az év központi banki elnökének.

