[{"available":true,"c_guid":"f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett szombat délután. A helyszínen tíz tűzoltó-gépjárművel mintegy negyven fővárosi hivatásos tűzoltó dolgozott, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral eloltották a lángokat.\r

","shortLead":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett...","id":"20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51c076-c538-40ca-b954-f8c77467ca77","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","timestamp":"2018. november. 17. 16:54","title":"Eloltották a tüzet a Teréz körúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kampánybeszédben elhangzott költői túlzás volt - állítja a radikális párt alelnöke.","shortLead":"Csak kampánybeszédben elhangzott költői túlzás volt - állítja a radikális párt alelnöke.","id":"20181117_Prostitucios_botrany_a_Jobbikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb99f8c-d192-47d4-8ecb-eb6e627cfa1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Prostitucios_botrany_a_Jobbikban","timestamp":"2018. november. 17. 09:43","title":"Prostitúciós botrány a Jobbikban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg önmagát, egy káddal teli apróval érkezett a helyi Apple-boltba.","shortLead":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg...","id":"20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf15a30-978e-4025-b411-077ad1cdaf0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","timestamp":"2018. november. 16. 12:03","title":"Videó: egy aprópénzzel teli káddal fizetett ki valaki egy új iPhone-t Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","shortLead":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","id":"20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f2bf28-6802-4adf-8899-8e2e9f8ad6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","timestamp":"2018. november. 16. 12:19","title":"Gruevszki-ügy: Orbán megint fejfájást okoz az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","shortLead":"Az akció jogellenes volt, a NAV mégsem szolgáltatja vissza az iratokat.","id":"20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b29562dd-927e-4b25-bcf8-60161c789ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbea5cdd-f354-4e85-a472-03a7faa25a69","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Lefoglalt_irataikat_kovetelik_vissza_a_szcientologusok","timestamp":"2018. november. 17. 10:31","title":"Lefoglalt irataikat követelik vissza a szcientológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején a Leonidák meteorraj érkezett a Föld közelébe, péntek este valószínűleg ebből égett el a légkörben egy ököl nagyságú darab.","shortLead":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején...","id":"20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8764242-7bec-4f43-82b4-e0dcbfafa25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Tűzgömb száguldott át Magyarország felett az égen péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2145cd-433e-4d1c-b665-12b0a0f7e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Media Markt fél nap alatt fél hónapnyi forgalmat könyvelt el webáruházán. Az Extreme Digitalnál idén meglepetés volt: az örök slágert jelentő műszaki cikk mellett idén feltűnően sok tisztítószer fogyott.","shortLead":"A Media Markt fél nap alatt fél hónapnyi forgalmat könyvelt el webáruházán. Az Extreme Digitalnál idén meglepetés volt...","id":"20181116_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_black_friday_trendek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2145cd-433e-4d1c-b665-12b0a0f7e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ad452-3122-410d-92b3-50702f69fe3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_black_friday_trendek","timestamp":"2018. november. 16. 20:33","title":"Rázúdultak a magyarok az Edigital és a Media Markt webshopjaira, volt egy kis meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088de776-205f-4ff1-b847-a2c98eea8e74","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Előbb megtanulni magyarul, jó uram.","shortLead":"Előbb megtanulni magyarul, jó uram.","id":"20181116_Simicsko_Istvan_fenyben_szilarditja_a_hazafias_nevelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088de776-205f-4ff1-b847-a2c98eea8e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6735a8be-ae42-4c2d-b3a0-43d4de651848","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_Simicsko_Istvan_fenyben_szilarditja_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. november. 16. 13:55","title":"Simicskó István fényben szilárdítja a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]