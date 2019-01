Csökkenő költést, a 2018-ashoz képest lassabb növekedést jósolnak az Egyesült Királyságban a Brexit miatt a Financial Times által megkérdezett közgazdászok. A lapnak nyilatkozó 81 szakértő nem bocsátkozott jóslásokba azzal kapcsolatban, milyen eredményt ér el a gazdaság a most kezdődő évben, mondván, annyi a bizonytalanság, hogy ezt nem lehet megmondani. A válaszok többsége azonban valahogy így alakult: a rövid távú következmények rosszak vagy szörnyűek lehetnek a brit gazdaságra nézve, különösebben jó eredményre pedig akkor sem lehet számítani, ha a Brexit rendezett körülmények között megy majd végbe.

Erre számít Theresa May kormányfő, aki újévi videoüzenetében arról beszélt, hogy ideje félretenni a Brexit-népszavazás óta meglévő ellentéteket, és hogy az országban minden adottt, hogy felvirágozzon az EU-ból való távozás után. Ehhez persze az kellene, hogy a brit parlament is jóváhagyja Brexit-megállapodását, amire egyelőre kevés az esély, így a rendezett kilépésre is. A Bloomberg May szóvivőjét, Alison Donnellyt idézi, aki szerint a kormányfő a karácsonyi szünetben is uniós partnereivel tárgyalt, hogy a londoni parlament számára is elfogadható engedményeket harcoljon ki a január 14-i hétre tervezett voksolás előtt.

(Financial Times, Bloomberg)