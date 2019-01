Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f99c921-e85e-41a4-851e-0c0eb28bb791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamást az orosz trollhadseregről kérdezték, próbált vicces választ adni.","shortLead":"Menczer Tamást az orosz trollhadseregről kérdezték, próbált vicces választ adni.","id":"20190102_Kulugyi_szovivo_Magyarorszag_nem_a_Holdon_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f99c921-e85e-41a4-851e-0c0eb28bb791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e366c36a-b96a-49fc-b280-e3239ffff92a","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kulugyi_szovivo_Magyarorszag_nem_a_Holdon_van","timestamp":"2019. január. 02. 17:37","title":"Külügyi szóvivő: Magyarország nem a Holdon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95ce0da-7bcb-4782-93a4-58653c63b3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mi történt. ","shortLead":"A rendőrség arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mi történt. ","id":"20190102_Talaltak_egy_holttestet_az_M3as_Budapestrol_kivezeto_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95ce0da-7bcb-4782-93a4-58653c63b3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4da05e-bd6c-4a12-a253-73eeb4203a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Talaltak_egy_holttestet_az_M3as_Budapestrol_kivezeto_oldalan","timestamp":"2019. január. 02. 05:38","title":"Találtak egy holttestet az M3-as Budapestről kivezető oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.","shortLead":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból...","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4991af-a107-4266-93c7-57ac6e4109f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","timestamp":"2019. január. 02. 16:03","title":"Hallgassa meg: himnuszt írt a Queen gitárosa a NASA történelmi küldetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","id":"20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59432b7-9872-4975-9e3e-97f18a6e1349","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","timestamp":"2019. január. 03. 06:41","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt tetszetős új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","shortLead":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9b1faf-f860-4081-a833-e428a5d8c3bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","timestamp":"2019. január. 03. 08:57","title":"Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz? Miért csak maroknyian foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten az ő igényeikre és problémáikra szabott segítséget nyújtsanak? A rehabilitációs intézetek kapui jellemzően zárva vannak a nők előtt, és ha az ellátórendszer feléjük is fordul, elsősorban az anyát látja, és a gyermek védelme felől közelít. Az idős vagy egészen fiatal szerhasználók végképp láthatatlanok. De miért tabu ma nőként szenvedélybetegnek lenni?



","shortLead":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz...","id":"20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd8c7f-0b4f-4b79-93a6-c200126a5f24","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","timestamp":"2019. január. 02. 19:13","title":"Miért hagyjuk magukra a szenvedélybeteg nőket? – Interjú Kaló Zsuzsával és Szécsi Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak kidobták őket az MTVA székházából decemberben. A BRFK a feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította, akik még vizsgálják az ügyet. ","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak...","id":"20190102_Az_ugyeszseg_meg_vizsgalja_buncselekmenye_a_kepviselok_kidobasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b65b9f2-38c3-4f91-8737-41a054a48a93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Az_ugyeszseg_meg_vizsgalja_buncselekmenye_a_kepviselok_kidobasa","timestamp":"2019. január. 02. 14:05","title":"Az ügyészség még vizsgálja, bűncselekmény-e a képviselők kidobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","shortLead":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","id":"20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1700e153-a206-47c8-b95b-7c462150ee83","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","timestamp":"2019. január. 02. 09:22","title":"Megint lemondott egy bulit Curtis – betegségre hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]