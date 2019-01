Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár értékben váltottak jegyet, ezzel hazai bevétele csaknem elérte a 260 millió dollárt.\r

\r

","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár...","id":"20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be7151-f4c2-4c04-86a2-c63633ae237a","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","timestamp":"2019. január. 07. 10:09","title":"Továbbra is nagyot megy az Aquaman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d53284-659d-49bb-8105-d4ed6f3d354f","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nem a lázadást követelő politikusok mondták a legradikálisabb követelést a Kossuth téren szombat este, hanem az MSZP elnöke, aki teljes egységet kért az EP-választásra. Vagy ezzel Tóth Bertalan már a pártok egymással szembeni versenyét nyitotta meg? A Kossuth téren mindenesetre bárki hallhatta, hogy az összeborulás ellenére az ellenzék csak a célban ért egyet, az eszközben már nem.","shortLead":"Nem a lázadást követelő politikusok mondták a legradikálisabb követelést a Kossuth téren szombat este, hanem az MSZP...","id":"20190105_Akkora_az_ellenzeki_egyseg_hogy_mar_el_is_kezdtek_egymas_elleni_meccsuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d53284-659d-49bb-8105-d4ed6f3d354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526e030-aa56-44c5-801b-673d139c495b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Akkora_az_ellenzeki_egyseg_hogy_mar_el_is_kezdtek_egymas_elleni_meccsuket","timestamp":"2019. január. 05. 19:22","title":"Akkora az ellenzéki egység, hogy már egymás ellen taktikáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404ded-1d21-49c8-b742-7d6b7fbacd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","timestamp":"2019. január. 06. 10:39","title":"Németh Szilárd kapott egy ziccert, és bele is rúgott a tüntetőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a cupertinói gyártó nincs ott a Las Vegas-i technológiai szakkiállításon, a CES-en, azért megtalálta a módját, hogyan irányítsa a figyelmet saját magára. És az iPhone-okra. ","shortLead":"Bár a cupertinói gyártó nincs ott a Las Vegas-i technológiai szakkiállításon, a CES-en, azért megtalálta a módját...","id":"20190107_apple_iphone_ces_2019_oriasplakat_adatbiztonsag_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c01717-d329-41db-91fa-cc3d6f8256e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_apple_iphone_ces_2019_oriasplakat_adatbiztonsag_adatszivargas","timestamp":"2019. január. 07. 10:03","title":"Toronyház méretű óriásplakáton röhögi szembe az Androidot és a Facebookot az Apple – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 900 ezer dolgozó fizetését kellett növelni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a vállalatoknál, 200 ezernél is többekét az állami szférában. Más kérdés, hogy ebből mennyi a trükközés a bérekkel.","shortLead":"Közel 900 ezer dolgozó fizetését kellett növelni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt a vállalatoknál...","id":"20190107_Tobb_mint_egymillioan_dolgoznak_minimalberert_es_a_berminimumert_legalabbis_papiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ef19f-56e5-43b3-a1fd-d67b34e10c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Tobb_mint_egymillioan_dolgoznak_minimalberert_es_a_berminimumert_legalabbis_papiron","timestamp":"2019. január. 07. 07:49","title":"Több, mint egymillióan dolgoznak minimálbérért és a bérminimumért, legalábbis papíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre észak-észak-nyugatra - jelentette az amerikai földtani intézet.","shortLead":"Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre...","id":"20190106_Komoly_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a48399-e748-4668-84df-4fcf0d182a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Komoly_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. január. 06. 19:56","title":"Komoly földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése szerint. ","shortLead":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése...","id":"20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9e6e5-f35f-46f2-89a4-7ed562149b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","timestamp":"2019. január. 07. 11:48","title":"Másfélszeresére drágultak a zöldségek, májusig biztosan maradnak a horrorárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]