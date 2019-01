A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek érvényesek? Gyakori ugyanis, hogy a kedvező kondíció feltételhez kötött, amit ha nem teljesít az adós, máris ugrik a kedvezmény. Ez pedig a futamidő végéig akár milliós pluszkiadást is jelenthet.

A bankok komoly versenyben vannak a kamat és a THM (teljes hiteldíjmutató) tekintetében, hiszen az ügyfelek sokszor automatikusan az olcsóbb lakáshitelt választják. A kedvező kamatnak azonban feltételei vannak, amelyeknek ráadásul nem csak szerződéskötéskor, hanem a szerződés fennállása alatt is teljesülniük kell. Egyik gyakori feltétel például egy minimálisan meghatározott összeg jóváírása a számlán, ami lehet, hogy bevállalható a felvétel pillanatában, de vajon az lesz 10-15 év múlva is?

Mi a teendő?

1. Lakáshitel-felvétel előtt gondosan kell tájékozódni a kamatkedvezmények mértékéről és feltételeiről, valamint arról, hogy mivel jár, ha ezek nem teljesülnek?

2. Ha már van hitele valakinek, akkor először is ellenőrizni kell, hogy milyen kamatkedvezményei vannak, és ezeket hogyan veszítheti el?

3. Ha jelenlegi hitelénél már elúszott a kamatkedvezmény, akkor tájékozódni kell arról, hogy ez milyen pluszköltséget jelent? Nagyon nem mindegy, hogy a magasabb kamat 1-6 hónapig lesz csak érvényben, vagy az egész hátralévő futamidő alatt. Ha az utóbbi a helyzet, akkor megfontolandó egy hitelkiváltás, hiszen lehet, akad kedvezőbb hitelajánlat a piacon. A lehetőségeket a Bankmonitor Hitelkiváltás Kalkulátorával az interneten keresztül is ellenőrizni lehet.

Mekkora lehet a kamatkedvezmény?

A kamatkedvezmények nagysága pénzintézetenként eltérő, ám az átlagos szint 0,5-1,5 százalék között lehet, ami a 3-5,5% körüli kamatokkal kínált lakáshitelek esetében komoly tételt jelenhet. Számszerűsítve a dolgot: amennyiben egy 4 százalékos kamatú, 10 éves futamidejű, 10 millió Ft-os lakáshitel kamatszintje 1,5 százalékkal nő a kedvezmények elveszítése miatt, akkor ez a teljes futamidő alatt több mint 1 millió Ft-os pluszkiadással járhat.

Miért járhat kamatkedvezmény?

1. Bér vagy rendszeres jóváírás a banknál vezetett számlára:

A kedvezményt meghatározott összeg havi jóváírásához kötik, a magasabb összegekhez természetesen nagyobb kamatkedvezmény jár. Fontos, hogy a bankon belüli számlák közötti átvezetések nem számítanak ide, vagyis a pénzek ide-oda pakolásával ezt a kötelezettséget nem lehet letudni.

2. Aktív számlahasználat:

A meghatározott összegű bankkártyahasználat is kedvezményt érhet. Itt a bankkártyás vásárlás és az internetes fizetés havi összegének kell elérnie az előírt limitet, de bármi idesorolható, ha kártyás terhelésnél könyvelik el.

3. Hitelfedezeti biztosítás megkötése a banknál:

A hitelfedezeti biztosítás nemcsak az adós, hanem a bank kockázatait is csökkenti, ha pedig az adott pénzintézetnél köti meg az ügyfél, akkor még pluszbevételt is jelent, ezért gyakran adnak érte kedvezményt. A biztosítás költsége általában a havi törlesztő 6-8%-a.

4. Lakásbiztosítás megkötése a banknál:

A vagyonbiztosítás megléte a jelzáloghitelek alapvető feltétele, hiszen ez védi a hitel fedezetét. A bankok azonban jutalmazzák, ha a fiókjukban a partnerük szolgáltatását választja az adós.

Mennyi időre bukhatjuk a kedvezményt?

Nagyon fontos ez a kérdés. már csak azért is, mert pénzintézetenként változik az eljárás, de bankon belül is vannak eltérések attól függően, hogy piaci vagy Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelről (MFL) van-e szó?

Az UniCredit Bank például a fogyasztóbarát lakáshiteleinél, valamint a kamatperiódusonként változó kamatozású és a teljes futamidőre fix kamatozású piaci lakáshiteleinél havonta vizsgálja a kedvezményekért cserébe elvárt feltételek teljesülését, és ez alapján számolja ki az adott havi törlesztőt. Ha nem teljesül a feltétel, akkor ugrik a kedvezmény, ám ha a következő hónapban újra teljesül, akkor a kamat is visszaáll. Ezzel szemben Csak az UniCredit referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású piaci hiteleinél más a helyzet, mert ezeknél, ha a feltételek bármelyike egymást követő három hónap egyikében sem teljesül, akkor a teljes hátralévő futamidőre elveszik a kamatkedvezmény (kivéve aktív kedvezmény), ami itt 1,25-1,75% kamatemelkedést jelenthet.

A K&H Bank ebből a szempontból nagyvonalúbb: piaci és fogyasztóbarát hiteleiknél egyaránt azt vizsgálják, hogy az elmúlt 6 hónapból legalább négyben teljesültek-e a kamatkedvezmény feltételei. Ha nem, akkor a következő hónapban nincs kedvezmény, ám ha ismét rendben van minden, akkor visszaáll az alacsonyabb kamat.

Az Erste Banknál még bonyolultabb a helyzet, itt az ügyleti év kezdetétől 6 havonta vizsgálhatják a kamatkedvezmény feltételeit, és amennyiben az ellenőrzést megelőző 3 egymást követő hónapban nem teljesültek, akkor az ügyfél a következő ellenőrzési periódusig nem kapja meg a kedvezményes kondíciókat. A jó hír az, hogy a következő ellenőrzést követően az adós visszakaphatja a kedvezményeket, ráadásul ez a piaci és a fogyasztóbarát hitelekre egyaránt vonatkozik.

A Raiffeisen Bank ebből a szempontból kilóg a sorból, mert náluk nincs kamatemelkedés, hanem úgynevezett büntető díjat számítanak fel – a piaci és a fogyasztóbarát lakáshiteleiknél egyaránt –, ami a kölcsönösszeg értékétől függően 1750-5250 Ft lehet.