[{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy vélik hatékonyabb, ha egy forgalmat zavaró autót elszállítanak, mint ha odabilincselik, ahol elvileg útban van.","shortLead":"Úgy vélik hatékonyabb, ha egy forgalmat zavaró autót elszállítanak, mint ha odabilincselik, ahol elvileg útban van.","id":"20190116_kerekbilincs_autoelszalliatas_budapest_lopos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9505f658-c4e6-4297-8058-a92b40e405ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_kerekbilincs_autoelszalliatas_budapest_lopos_auto","timestamp":"2019. január. 16. 09:19","title":"Kerékbilincs helyett, szinte teljesen átállt az autók elszállítására a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet közzétette negyedévente esedékes listáját.","shortLead":"A szervezet közzétette negyedévente esedékes listáját.","id":"20190115_Negy_maganszemely_tobb_mint_500_millio_forinttal_tartozik_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55bce4-5555-4003-9046-45acd68cec67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Negy_maganszemely_tobb_mint_500_millio_forinttal_tartozik_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 15. 20:21","title":"Négy magánszemély több mint 500 millió forinttal tartozik a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők ennek ellenére nem adják fel.","shortLead":"A képviselők ennek ellenére nem adják fel.","id":"20190117_Szel_szerint_karbantartasra_hivatkozva_zartak_le_eloluk_az_MTVA_folyosoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48b9b3-019a-44f8-b589-c87ca2103550","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szel_szerint_karbantartasra_hivatkozva_zartak_le_eloluk_az_MTVA_folyosoit","timestamp":"2019. január. 17. 09:51","title":"Szél szerint karbantartásra hivatkozva zárták le előlük az MTVA folyosóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c815f845-fa67-4477-bbc6-5f6c7b7004d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megidézi majd a 80-as években játszódó filmeket, de az új Szellemirtók az első két rész jelenkori folytatása lesz. ","shortLead":"Megidézi majd a 80-as években játszódó filmeket, de az új Szellemirtók az első két rész jelenkori folytatása lesz. ","id":"20190116_Jon_az_eredeti_Szellemirtokfilmek_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c815f845-fa67-4477-bbc6-5f6c7b7004d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0c046-f563-4d92-b13d-b45527bb54e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Jon_az_eredeti_Szellemirtokfilmek_folytatasa","timestamp":"2019. január. 16. 10:33","title":"Jön az eredeti Szellemirtók-filmek folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index nyomozása szerint nemcsak baloldali, hanem Fideszhez köthető figurák felé is vezetnek szálak a Portik-felvételek ügyében.","shortLead":"Az Index nyomozása szerint nemcsak baloldali, hanem Fideszhez köthető figurák felé is vezetnek szálak...","id":"20190117_Egykori_csucspolitikusok_izgulhatnak_a_Portikfelvetelek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcdfe5e-ff34-4f02-8199-8005a0eeb066","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Egykori_csucspolitikusok_izgulhatnak_a_Portikfelvetelek_miatt","timestamp":"2019. január. 17. 14:16","title":"Egykori csúcspolitikusok izgulhatnak a Portik-felvételek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","shortLead":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","id":"20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f90d94-df79-4c3e-aaf2-b4b455b7d8e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","timestamp":"2019. január. 17. 11:57","title":"127 millió forintért aszfaltozhat Mészáros üzlettársának cége Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]