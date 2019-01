Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253a802e-2729-45c9-8d03-16253a9539ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarráson átesett Mondeo új hibrid kombi kivitele csak néhány százezer forinttal kerül többe a szedánnál.","shortLead":"A ráncfelvarráson átesett Mondeo új hibrid kombi kivitele csak néhány százezer forinttal kerül többe a szedánnál.","id":"20190121_nagy_puttonyos_hibrid_bearaztak_a_legujabb_ford_mondeot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253a802e-2729-45c9-8d03-16253a9539ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f4f69-5fa1-4c83-a61b-5c754e2e5cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_nagy_puttonyos_hibrid_bearaztak_a_legujabb_ford_mondeot","timestamp":"2019. január. 21. 08:21","title":"Nagy puttonyos hibrid: beárazták a legújabb Ford Mondeót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt is termeszt Csongrádon. A feltaláló bora már versenyeken is nyert, pedig még pincéje sincs, de tervezi, hogy az idén az is lesz. ","shortLead":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt...","id":"20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ca56e7-54ea-44e7-9428-f25585b1b466","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 21. 15:20","title":"Világraszóló találmánnyal rukkolt elő, most visszavonultan él Csongrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","shortLead":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","id":"20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182af690-a057-4960-a303-9f83fd442a54","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","timestamp":"2019. január. 20. 16:38","title":"Halálos tűz pusztított egy francia síterep központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","shortLead":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","id":"20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf206de-edd8-462a-9993-c28e0870c228","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 20:54","title":"Svarci és Stallone is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4334235b-e15c-42d3-986c-ae85184f82d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Holnapig még látogatható a Műcsarnokban a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek című kiállítás,mely a természethez való visszatérés, az öngyógyítás, és a spiritualitás keresésének művészetekre gyakorolt hatásáról szól.","shortLead":"Holnapig még látogatható a Műcsarnokban a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek című...","id":"20190119_Holnap_zar_a_Rejtett_tortenetek_cimu_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4334235b-e15c-42d3-986c-ae85184f82d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f263a-2f8c-44d5-9d4c-9af002634627","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Holnap_zar_a_Rejtett_tortenetek_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. január. 19. 16:25","title":"Holnap zár a Rejtett történetek című kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426","c_author":"Dubrovszki Dániel","category":"elet","description":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban vagy szorosabban kötődött az incelnek nevezett szubkultúrához. E mögött ugyanis meglepően kiterjedt, bizarr és aktuális, a frusztrált fiatal férfiak ezreit csábító világértelmezés húzódik meg. ","shortLead":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban...","id":"20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9160a-b55b-43db-a972-0fa992705e53","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","timestamp":"2019. január. 20. 21:00","title":"A kopaszodás vagy a csuklóméretem miatt nem kellek a nőknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai bajnokságán a BOK csarnokban.","shortLead":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai...","id":"20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95747f06-9029-48ee-8948-1e64970e8899","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","timestamp":"2019. január. 19. 16:15","title":"Hat hónap kényszerszünet után győzelemmel tért vissza a magyar atlétika csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város gazdasági fejlődését.","shortLead":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város...","id":"20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b2265-a217-4d7c-a304-2426cc4472b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","timestamp":"2019. január. 20. 20:24","title":"Még nagyobb pályaudvar kell Debrecenbe, így a költségek is nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]