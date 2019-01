Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy párhuzamos lyukból fúrnak át, robbantani is kellett.","shortLead":"Egy párhuzamos lyukból fúrnak át, robbantani is kellett.","id":"20190125_Par_meterre_vannak_a_mentok_a_kutba_esett_kisfiutol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a5bd42-be6f-48e9-b11d-aae12c58d4ad","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Par_meterre_vannak_a_mentok_a_kutba_esett_kisfiutol","timestamp":"2019. január. 25. 11:38","title":"Pár méterre vannak a mentők a kútba esett kisfiútól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putyin után a jegybankelnököt is kitüntették Debrecenben, az egyetem indoklása szerint Matolcsynak köszönhetjük a magyar gazdasági növekedési fordulatát, és 1 millió új munkahelyet.","shortLead":"Putyin után a jegybankelnököt is kitüntették Debrecenben, az egyetem indoklása szerint Matolcsynak köszönhetjük...","id":"20190125_Diszdoktori_cimet_kapott_Matolcsy_a_Debreceni_Egyetemtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca916e0-14a4-4335-88fe-43f032b6e979","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Diszdoktori_cimet_kapott_Matolcsy_a_Debreceni_Egyetemtol","timestamp":"2019. január. 25. 14:48","title":"Díszdoktori címet kapott Matolcsy a Debreceni Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","shortLead":"Miközben egyre mélyül a lakhatási válság, a hajléktalanokat pedig büntetik.","id":"20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37bf231-d88c-4cf0-92bc-769065fce6fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190125_24hu_kozel_negyezer_onkormanyzati_lakas_all_uresen_a_fovarosban","timestamp":"2019. január. 25. 06:46","title":"24.hu: Több ezer önkormányzati lakás áll üresen a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke beszélt.","shortLead":"Erről a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke beszélt.","id":"20190125_Iden_nem_terveznek_Bekemenetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52bcc7d-bd91-4fc5-9458-45f2304682b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Iden_nem_terveznek_Bekemenetet","timestamp":"2019. január. 25. 05:44","title":"Idén nem terveznek Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","shortLead":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","id":"20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2516bb99-defd-4955-a8cc-fdecafd3b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 25. 10:54","title":"Továbbra sincs döntés a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt annak kapcsán, hogy múlt éjszaka leégett a budapesti Ráday Kollégium épületének több emelete, és a tűzesetben életét vesztette egy ember – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt...","id":"20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05b94a-3925-4103-89c7-0f2c39071d52","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:51","title":"Orbán kormányzati segítséget ajánlott a budapesti kollégiumtűz kárelhárításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó előkészítésére – jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön.","shortLead":"Utasítást adott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó következő csúcstalálkozó...","id":"20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324866e-30ce-48f6-b745-3e96d3d39e59","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Kim_Dzsongun_parancsba_adta_az_ujabb_Trumptalalkozo_elokesziteset","timestamp":"2019. január. 25. 05:19","title":"Kim Dzsong Un parancsba adta az újabb Trump-találkozó előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","shortLead":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","id":"20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ea1c8-9636-4b90-a6aa-9be7d4d9c053","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","timestamp":"2019. január. 25. 16:53","title":"Elképesztő fotók jöttek a félig befagyott Tiszáról és Bodrogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]