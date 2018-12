Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","shortLead":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","id":"20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6c01c-a972-4e46-9d9e-1ae03cef8372","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","timestamp":"2018. december. 18. 12:15","title":"Szerelmi bánata van? Így is békés lehet a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég tájékoztatása szerint az összegekeket jövő januárban és februárban írják jóvá.","shortLead":"A cég tájékoztatása szerint az összegekeket jövő januárban és februárban írják jóvá.","id":"20181218_Megvan_mikor_teriti_vissza_a_korabbi_kulonbozeteket_elofizetoinek_a_Vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6026adce-1eb7-4a01-962f-d64af5212d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Megvan_mikor_teriti_vissza_a_korabbi_kulonbozeteket_elofizetoinek_a_Vodafone","timestamp":"2018. december. 18. 19:06","title":"Megvan, mikor téríti vissza a korábbi különbözeteket előfizetőinek a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

\r

","shortLead":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

\r

","id":"20181218_A_halak_uszni_akarnak__borvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5782d208-66e9-4806-a5a3-85a353bcd270","keywords":null,"link":"/elet/20181218_A_halak_uszni_akarnak__borvalasztas","timestamp":"2018. december. 18. 19:07","title":"A halak szeretik a bort - mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","shortLead":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","id":"20181218_porsche_taycan_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18a9df-b70d-48bd-b241-5db059495d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_porsche_taycan_video","timestamp":"2018. december. 18. 09:24","title":"Nyelvlecke a Porschétól: így kell kimondani az elektromos autójuk nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","shortLead":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","id":"20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a7238-1960-4b5f-b466-80a8706fe8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","timestamp":"2018. december. 19. 10:22","title":"Megjelentek a jégsapkás, balesetveszélyes autók az utakon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d76803-d802-4d33-af08-b985ae47c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos kapacitásnál is sokkal nagyobb, több mint 10 ezer mAh-es akkumulátor került a Doogee S80-ba. Meg is van az ára.","shortLead":"A szokásos kapacitásnál is sokkal nagyobb, több mint 10 ezer mAh-es akkumulátor került a Doogee S80-ba. Meg is van...","id":"20181219_doogee_s80_akkumulator_10080_mah_telefon_hosszu_uzemidovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d76803-d802-4d33-af08-b985ae47c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f914324-04e5-473d-89d0-0f05c9e4bc41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_doogee_s80_akkumulator_10080_mah_telefon_hosszu_uzemidovel","timestamp":"2018. december. 19. 08:33","title":"Ez az okostelefon 7 napig bírja töltés nélkül, de ne próbálja meg zsebre rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057698-f0ab-4540-bcc9-61906648738c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az István, a király állandó producere szerint Orbán Viktor Laborcként kezdte, de felmutatott már koppányi és istváni jellemvonásokat is. De ma ő a Táltos. Meg akarják csinálni a rockoperát rockzene nélkül.","shortLead":"Az István, a király állandó producere szerint Orbán Viktor Laborcként kezdte, de felmutatott már koppányi és istváni...","id":"20181217_Rosta_Maria_Orban_most_a_Taltos_szerepben_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab057698-f0ab-4540-bcc9-61906648738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6a73b-cb1c-4081-9b77-63749bb42807","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Rosta_Maria_Orban_most_a_Taltos_szerepben_van","timestamp":"2018. december. 17. 13:57","title":"Rosta Mária: Koppány és István után Orbán most a Táltos szerepben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","shortLead":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","id":"20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd0d53f-bbe8-4bc8-9ef7-f2c5cf581eed","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","timestamp":"2018. december. 18. 14:47","title":"Megformázta legóból az MTVA-nál történteket a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]