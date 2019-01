Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Brown csütörtökön azután nyújtott be keresetet, hogy egy nő nemi erőszakkal vádolta meg őt Párizsban – közölte a 29 éves előadó ügyvédje.","shortLead":"Chris Brown csütörtökön azután nyújtott be keresetet, hogy egy nő nemi erőszakkal vádolta meg őt Párizsban – közölte...","id":"20190125_Ragalmazasert_perel_a_nemi_eroszakkal_megvadolt_Chris_Brown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4104270f-9cb4-4c04-9543-02e6ce46df2c","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Ragalmazasert_perel_a_nemi_eroszakkal_megvadolt_Chris_Brown","timestamp":"2019. január. 25. 11:25","title":"Rágalmazásért perel Chris Brown, Justin Bieber közben megdicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","shortLead":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","id":"20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a562edf-b442-45b8-b99b-a95eff62041e","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","timestamp":"2019. január. 25. 07:58","title":"Nem sikerült a címvédés, Babosék kikaptak az AusOpen páros döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Támogatást ígért a kormány a szarvasi, csaknem hetven éve működő vasipari üzemből elbocsátott munkásoknak, de még így sem lesz könnyű rendes munkát találniuk az utcára került dolgozóknak. ","shortLead":"Támogatást ígért a kormány a szarvasi, csaknem hetven éve működő vasipari üzemből elbocsátott munkásoknak, de még...","id":"20190126_Bezart_a_szarvasi_vasipari_Az_iroasztal_mogul_konnyu_azt_mondani_hogy_rengeteg_allas_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f365d21a-6af5-44e8-903e-139df47f0e48","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Bezart_a_szarvasi_vasipari_Az_iroasztal_mogul_konnyu_azt_mondani_hogy_rengeteg_allas_van","timestamp":"2019. január. 26. 07:00","title":"Bezár a kávéfőzőgyár: „Az íróasztaltól könnyű mondani, hogy rengeteg állás van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás rámutat, hogy a pirula alkalmazása előtt érdemes alaposan mérlegelni a lehetséges előnyöket és kockázatokat.","shortLead":"Nagyobb veszélynek teheti ki magát az, aki rendszeresen szed aszpirint, mint amennyit nyerhet vele. Egy átfogó kutatás...","id":"20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da490b46-40b4-4e7f-8fa4-d6ca12887b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_aszpirin_hatasa_rendszeres_szedese_verzes_sziv_es_errendszeri_problemak_szivroham_kockazata_stroke","timestamp":"2019. január. 25. 09:03","title":"Rendszeresen szed aszpirint? Veszélyes hatásra derült most fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50afaa33-088b-474e-8a25-9a8fbcec1b13","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Miközben a magyar kormányfő nem foglalkozik nőügyekkel, és a kormány kitiltotta a genderszakokat az egyetemekről, az IMF vezérigazgatója a globális politika rangjára emelte a társadalmi nemek elemzését. A tagországok pénzügyi vizsgálatát az esélyegyenlőségre is kiterjesztették.","shortLead":"Miközben a magyar kormányfő nem foglalkozik nőügyekkel, és a kormány kitiltotta a genderszakokat az egyetemekről...","id":"201903__christine_lagarde__hatranyos_helyzetek__befogado_novekedes__egyenlo_palyak_egyenlotlen_eselyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50afaa33-088b-474e-8a25-9a8fbcec1b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc742b6-33e5-4caf-b593-dbaa4884cd91","keywords":null,"link":"/gazdasag/201903__christine_lagarde__hatranyos_helyzetek__befogado_novekedes__egyenlo_palyak_egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. január. 25. 06:30","title":"A magyar családok és az egész ország veszít azon, hogy a kormány elhanyagolja a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b42827-ed1f-4af6-82fd-a6941ae3027f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett típusokban a vezetőoldali frontlégzsák bizonyos körülmények között nem működik tökéletesen.","shortLead":"Az érintett típusokban a vezetőoldali frontlégzsák bizonyos körülmények között nem működik tökéletesen.","id":"20190125_dacia_visszahivas_legzsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b42827-ed1f-4af6-82fd-a6941ae3027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a40eae-003a-491d-ac1f-cf49b11194f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_dacia_visszahivas_legzsak","timestamp":"2019. január. 25. 14:46","title":"Visszahívnak alig féléves magyarországi Daciákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felkereste a tragikus tűzeset helyszínét.","shortLead":"Felkereste a tragikus tűzeset helyszínét.","id":"20190125_Orban_Viktor_apokaliptikus_kepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69916826-c700-4906-b9d8-91773cf33720","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_Viktor_apokaliptikus_kepen","timestamp":"2019. január. 25. 10:44","title":"Orbán Viktor apokaliptikus képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]