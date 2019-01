Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kanadai archívumba került az az egykor Adolf Hitler tulajdonában lévő könyv, amely részletesen foglakozik az Észak-Amerikában élő zsidókkal: egyebek mellett a médiával, a népességi arányokkal, illetve a zsidószervezetek tevékenységével. A kutatók szerint a német szakértők által összeállított könyv arra utal, a náci vezér az USA-ban és Kanadában is folytatta volna az Európában kezdett holokausztot.","shortLead":"Egy kanadai archívumba került az az egykor Adolf Hitler tulajdonában lévő könyv, amely részletesen foglakozik...","id":"20190128_Hitler_EszakAmerikaban_is_folytatta_volna_a_holokausztot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8428bad-6907-43a6-9ccb-f07bc4e353b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Hitler_EszakAmerikaban_is_folytatta_volna_a_holokausztot","timestamp":"2019. január. 28. 11:22","title":"Hitler Észak-Amerikában is folytatta volna a holokausztot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási rendszerből. A kiválók szerint nem politikai okok miatt szakítottak a Botka László vezette város cégével.","shortLead":"Tucatnyi homokháti település vonul ki a szegedi központú, milliárdokból felépített regionális hulladékgazdálkodási...","id":"20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916249d-5d42-47f6-99dd-d509e480d5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_szemet_hulladekgazdalkodas_szeged","timestamp":"2019. január. 29. 14:26","title":"Szemétre kapott milliárdok mehetnek a kukába Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban Ady Endre temetéséről, mely 1919. január 29-én volt.","shortLead":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban...","id":"20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddcb2-951d-4809-a9cc-2b64670b58ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","timestamp":"2019. január. 29. 14:00","title":"Sosem látott képsorok kerültek elő az Ady-temetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután felvetődött, hogy a programot profi szinten űzőket akár egy nagyobb mérkőzés keretein belül is egymásnak ereszthetnék. ","shortLead":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután...","id":"20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63287457-faa4-4ea4-943f-a5f0174cc462","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","timestamp":"2019. január. 28. 18:03","title":"Jön az e-sport-verseny, ahol csak vetni és aratni kell, a legjobbak pedig milliókat vihetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és környezete. A gond nagyobbik része, hogy ehhez válaszolni sem kell a hívásra. Az Apple ideiglenesen kikapcsolta a csevegő problémás funkcióját. ","shortLead":"Egy, a FaceTime-ot érintő súlyos szoftverhiba miatt szinte bármelyik iOS-eszköz által lehallgatható a másik fél és...","id":"20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957be11e-f3c9-4075-9509-fc082ebf3483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_facetime_hiba_hallgatozas_ios_12_osx_mojave","timestamp":"2019. január. 29. 07:03","title":"Súlyos hiba van az Apple rendszerében, hallgatózni és kukkolni is lehet a FaceTime-on át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások során kialakított megállapodást.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások...","id":"20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a58b3f-6aed-4a2c-8c37-ebaeea212cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","timestamp":"2019. január. 29. 16:37","title":"Weber: Nincs értelme újra tárgyalni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt több ezer denevér pusztult el a szélsőségesen meleg, több mint 46 fokos hőség miatt Ausztráliában. A szakemberek szerint a repülőkutyák közreműködése nélkül nem lesznek fák. ","shortLead":"Néhány nap alatt több ezer denevér pusztult el a szélsőségesen meleg, több mint 46 fokos hőség miatt Ausztráliában...","id":"20190128_del_ausztralia_denever_hohullam_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70e9d9b-3c50-422c-87d4-9c7845cb99fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffa733a-3370-46a8-a42e-3126cd0bc4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_del_ausztralia_denever_hohullam_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 28. 16:03","title":"Denevérek ezrei pusztultak el a kibírhatatlan hőség miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]