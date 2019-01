Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál: több dolgot ki kellett vágniuk az alkotásból, hogy ne kelljen visszafizetniük az elnyert támogatást.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és...","id":"20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab80fd15-96e3-4376-92c5-939a63657722","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","timestamp":"2019. január. 30. 10:50","title":"Kivágatta a kisvasutazást és a kereszthalált a modern Candide-ból az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ a sorban. ","shortLead":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ...","id":"20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b5f6ef-a835-4e91-a0ab-e0d3d9fb5073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 29. 11:21","title":"Mint egy mini-Megane: teljes pompájában itt a vadonatúj Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","shortLead":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","id":"20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9a80d-906b-4fe8-8a73-62ee36f4d4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","timestamp":"2019. január. 29. 05:05","title":"Francia becsületrenddel tüntették ki Novák Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter, ezzel Orbán után ő is tagadja, hogy bizalomvesztés következett volna be Amerika részéről.","shortLead":"A liberális sajtó szokása szerint hazudik Magyarországról, kommentálta a Wall Street Journal cikkét Szijjártó Péter...","id":"20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2430c907-a8e9-41cb-b7ad-f6ccbe675e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_utan_Szijjarto_is_duhodten_tagadja_a_WSJ_allitasait","timestamp":"2019. január. 29. 14:42","title":"Orbán után Szijjártó is dühödten tagadja a WSJ állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","shortLead":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","id":"20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b547815-61c1-41bf-adfc-375b0802a729","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","timestamp":"2019. január. 29. 15:27","title":"Újra próbálkoztak a nemzetközi telefonos csalással, a Telenor letiltotta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elapadt a hazai burgonyakészlet, a folyamatosan csökkenő vetésterület, valamint az alacsony tárolókapacitás miatt általában csak január végéig, február közepéig tart ki a magyarországi termés.","shortLead":"Elapadt a hazai burgonyakészlet, a folyamatosan csökkenő vetésterület, valamint az alacsony tárolókapacitás miatt...","id":"20190130_hazai_burgonyakeszlet_csokkenes_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5edd946-a0f9-4320-b050-a8c32a9219f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_hazai_burgonyakeszlet_csokkenes_piac","timestamp":"2019. január. 30. 05:28","title":"Lassan nem lesz hazai krumpli a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a9a00f-9bcb-4b9e-964d-8fb330fdba11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilosban parkoló személyautóknak csak a színe tér el egymástól, a gyártó és a kategória ugyanaz.","shortLead":"A tilosban parkoló személyautóknak csak a színe tér el egymástól, a gyártó és a kategória ugyanaz.","id":"20190129_a_nap_fotoja_fekete_es_feher_bmw_divatterepjarok_parosban_tilos_budapesti_parkolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06a9a00f-9bcb-4b9e-964d-8fb330fdba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fd74af-56db-432f-b84e-d840e79abede","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_a_nap_fotoja_fekete_es_feher_bmw_divatterepjarok_parosban_tilos_budapesti_parkolasa","timestamp":"2019. január. 29. 06:41","title":"A nap fotója: fekete és fehér BMW divatterepjárók párosban tilos budapesti parkolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69449d76-9474-420a-96f0-f0fddaa2ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pontosabban: hogyan rögzítette a padlóhoz? ","shortLead":"Pontosabban: hogyan rögzítette a padlóhoz? ","id":"20190128_Corvin_mozi_moziszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69449d76-9474-420a-96f0-f0fddaa2ed23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da878fa-b8a7-48d9-a8ec-f36f4dda86fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Corvin_mozi_moziszek","timestamp":"2019. január. 28. 15:36","title":"És ön mihez kezdett a Corvin mozi 1000 forintos székével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]