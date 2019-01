Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni. Ezt mondta az RTL Híradónak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.","shortLead":"Megtalálják a módját az érdekképviseletek, hogy leálljon az ország, még akkor is, ha most nehezebb sztrájkot szervezni...","id":"20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b52cb69-365b-47cf-a4bd-ee6d0b4617e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48350ec4-cc51-4e1a-839e-6464cc3c285b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_nehezsegek_ellenere_is_megszervezik_a_sztrajkokat","timestamp":"2019. január. 06. 19:14","title":"A nehézségek ellenére is megszervezik a sztrájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Év végén tombolt a vihar, korábban kevesebb áldozatról számoltak be.","shortLead":"Év végén tombolt a vihar, korábban kevesebb áldozatról számoltak be.","id":"20190106_Termeszeti_katasztrofa_a_Fulopszigeteken_az_aldozatok_szama_megduplazodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf0884-90e7-41a7-b00b-376f2a92761e","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Termeszeti_katasztrofa_a_Fulopszigeteken_az_aldozatok_szama_megduplazodott","timestamp":"2019. január. 06. 08:53","title":"Természeti katasztrófa a Fülöp-szigeteken: az áldozatok száma megduplázódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Floridai közös életet hazudott, 150 ezer forintot kért cserébe.","shortLead":"Floridai közös életet hazudott, 150 ezer forintot kért cserébe.","id":"20190106_Politikusnak_adta_ki_magat_egy_csalo_egy_tarskereso_oldalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4011a8-1df0-43ea-9291-6c31a09906f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Politikusnak_adta_ki_magat_egy_csalo_egy_tarskereso_oldalon","timestamp":"2019. január. 06. 09:19","title":"Politikusnak adta ki magát egy csaló egy társkereső oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét. A 2016-os referendumon kis többséggel diadalmaskodtak a kilépés-pártiak.","shortLead":"A brit választók többsége ma már az EU-ban maradásra szavazna, ha újra népszavazásra bocsátanák a Brexit ügyét...","id":"20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1510243-fe77-48eb-97f8-e0dae6219701","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_A_britek_tobbsege_mar_az_EUban_maradasra_voksolna","timestamp":"2019. január. 06. 20:25","title":"A britek többsége már az EU-ban maradásra voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult volna.\r

\r

","shortLead":"Törölték a Ryanair légitársaság Schönefeldről Budapestre közlekedő, FR 196 jelzésű járatát is, amely 7.25-kor indult...","id":"20190106_Berlinbe_keszul_reggel_vagy_onnan_utazna_el_Baj_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844de68a-e7fc-42aa-892e-78258b1cbe78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Berlinbe_keszul_reggel_vagy_onnan_utazna_el_Baj_van","timestamp":"2019. január. 06. 17:58","title":"Berlinbe készül reggel, vagy onnan utazna el? Baj van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.","shortLead":"Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között...","id":"20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a2bba-7fd2-4ee6-ad9c-05a12569c8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Megvan_kik_nyerhetnek_azzal_hogy_nem_epul_meg_az_M0as_nyugati_resze","timestamp":"2019. január. 06. 09:54","title":"Megvan, kik nyerhetnek azzal, hogy nem épül meg az M0-ás nyugati része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe pénteken, estére az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy nem a rettegett vírusról van szó – közölték helyi hatóságok. ","shortLead":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel került egy páciens Svédországban az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjébe...","id":"20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e696a12-5f3f-4ad1-a934-d65be2ade6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_nem_ebolas_az_annak_hitt_svedorszagi_beteg","timestamp":"2019. január. 04. 22:13","title":"Nem ebolás az annak hitt svédországi beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]