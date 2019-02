Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset még 2016-ban történt, az ügyben most hoztak ítéletet. ","shortLead":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset...","id":"20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b33cb84-204d-422c-9ccf-35b6581e9aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","timestamp":"2019. február. 01. 14:45","title":"Szirénázó mentőnek vágtatott egy elszabadult ló Hajdú-Bihar megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem jártak a Pető Intézetnek. Az intézetet 2017-től átvevő Semmelweis Egyetem elnézést kér, és technikai hibával magyarázza az ijesztő egyenlegközlőket. ","shortLead":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem...","id":"20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7185bb4-e3bc-4155-a195-172199403b67","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","timestamp":"2019. február. 01. 10:20","title":"Járt valaha családtagja a Pető Intézetbe? Készítse a nyugtatót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet. A szertartás végén a gyászolók egy szál virággal rótták le kegyeletüket Vajna urnája előtt.","shortLead":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c1f5e-0f99-4529-bdce-cfec4d475b98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","timestamp":"2019. január. 31. 11:04","title":"Eltemették Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP elnök vagyonnyilatkozata alig változott, csak a miniszteri fizetése nőtt. Ajándék vadászatokat ezúttal sem vallott be, de már korábban azt mondta, hogy ezek nem függenek össze képviselői posztjával, ezért nem kell beleírni a bevallásába.","shortLead":"A KDNP elnök vagyonnyilatkozata alig változott, csak a miniszteri fizetése nőtt. Ajándék vadászatokat ezúttal sem...","id":"20190201_semjen_zsolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1377ec5c-47e1-4e57-8219-c307fddefada","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_semjen_zsolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. február. 01. 01:09","title":"Semjén Zsolt most sem vallott be értékes vadászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely a napokban küldte meg a szaktárcának azt a tervezetet, mely német minta alapján húzná ki a bajból a szektort.","shortLead":"A csúcsra járatott építőipar betegségeire kínál gyógymódot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely...","id":"20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7af32-227b-4036-b8ef-279d4db06384","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Hattyudalat_enekli_az_epitoipar_a_szaktarcan_mulik_hogy_lehuzzake_ra_a_fuggonyt","timestamp":"2019. február. 01. 12:15","title":"Hattyúdalát énekli az építőipar, a szaktárcán múlik, hogy lehúzzák-e rá a függönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","shortLead":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","id":"20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdf5049-7690-42a3-9c1d-347e7802f88f","keywords":null,"link":"/sport/20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","timestamp":"2019. január. 31. 15:23","title":"A stadionépítés miatt Gyirmóton lesz két budapesti csapat NB I.-es meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

\r

","shortLead":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

\r

","id":"20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356e7b94-e620-404e-a7fa-0e03d63777ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","timestamp":"2019. január. 31. 14:41","title":"Nagy Imre-szobor: rábólintott a szobrász a Jászai Mari térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta, több pártnál is talált szabálytalanságot, a Jobbik és a DK is tiltott támogatást fogadott el. A Kutyapárt nem adott le megfelelő dokumentumokat, a pártot költségvetési csalás gyanújával jelentették fel az ügyészségen.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta, több pártnál is talált szabálytalanságot...","id":"20190131_kutyapart_ASZ_jobbik_dk_ellenorzes_kampanykoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf0c8f4-c592-418b-b4a0-ca40a37fd244","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_kutyapart_ASZ_jobbik_dk_ellenorzes_kampanykoltes","timestamp":"2019. január. 31. 16:50","title":"A Kutyapártot is költségvetési csalás gyanújával jelentette fel az ÁSZ, a Jobbik újabb százmilliós büntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]