[{"available":true,"c_guid":"e0613882-643f-44bc-995d-833b115f40ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábbi rablás miatt csak feltételesen volt szabadlábon, de máris rabolni indult.","shortLead":"Egy korábbi rablás miatt csak feltételesen volt szabadlábon, de máris rabolni indult.","id":"20190131_Majdnem_30_ev_utan_vegeztek_ki_egy_rabot_Texasban_mert_lelott_egy_rendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0613882-643f-44bc-995d-833b115f40ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5f2f5-bab6-451d-b9c8-2b359c0a8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Majdnem_30_ev_utan_vegeztek_ki_egy_rabot_Texasban_mert_lelott_egy_rendort","timestamp":"2019. január. 31. 05:40","title":"Majdnem 30 év után végeztek ki egy rabot Texasban, mert lelőtt egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt csúcskészülékeit. Ezúttal a Galaxy S10+-ról láthatunk egy felvételt.","shortLead":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt...","id":"20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd706e00-7dcf-4168-8b58-eaa9be336a3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 31. 20:03","title":"Kiszivárgott fotón a Samsung 1 TB-os csúcsmobilja, a Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az öncenzúrára kényszerítés szemléletes példáját mutatta be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA a Candide című animációs sorozaton keresztül. Az alkotóknak ugyanis ki kellett vágniuk, illetve át kellett írniuk azokat a részeket, amelyek a napi magyar politikai témákat érintették. Megkerestük a rendezőket, hogy beszéljenek minderről, és beszámolunk a producerek álláspontjáról is. A két fél között ugyanis szakadás támadt.","shortLead":"Az öncenzúrára kényszerítés szemléletes példáját mutatta be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA a Candide...","id":"20190131_A_Candide_bemutatja_hogy_mukodik_ma_Magyarorszagon_a_cenzura_intuicioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef745a-2271-4256-95d2-05f806610740","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_A_Candide_bemutatja_hogy_mukodik_ma_Magyarorszagon_a_cenzura_intuicioval","timestamp":"2019. január. 31. 14:30","title":"A Candide bemutatja, hogyan működik ma Magyarországon a cenzúra: intuícióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a65e08-69d0-4770-b6eb-daf76fdbed5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 19. és 22. közt újra Kolorádóvá változik a budai Sztrilich Pál cserkészpark. Minden korábbinál erősebb névsort hoztak össze a szervezők.\r

\r

","shortLead":"Június 19. és 22. közt újra Kolorádóvá változik a budai Sztrilich Pál cserkészpark. Minden korábbinál erősebb névsort...","id":"20190131_Nagykovacsi_mellett_lesz_az_ev_egyik_legerosebb_fesztivalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a65e08-69d0-4770-b6eb-daf76fdbed5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3e078-133b-4cd0-b6fb-0465de841f3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Nagykovacsi_mellett_lesz_az_ev_egyik_legerosebb_fesztivalja","timestamp":"2019. január. 31. 13:55","title":"Nagykovácsi mellett lesz az év egyik legerősebb fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elhunyt Ihász Kálmán, olimpiai bajnok focista.","shortLead":"Elhunyt Ihász Kálmán, olimpiai bajnok focista.","id":"20190131_Meghalt_Ihasz_Kalman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896409e5-6d19-4a53-a39f-76bedd343a64","keywords":null,"link":"/sport/20190131_Meghalt_Ihasz_Kalman","timestamp":"2019. január. 31. 19:34","title":"Meghalt Ihász Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. ","shortLead":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti...","id":"20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cad064-480d-45c8-801e-e83c63da29fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. január. 31. 07:35","title":"Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel kapcsolatban, mert szerintük alkotmányellenes lenne az alkalmazásuk – közölte a Jobbik pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Közös beadványt nyújt be az ellenzék az Alkotmánybírósághoz a közigazgatási bíróságokról szóló törvényekkel...","id":"20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8ea40-2a29-4ac9-acce-558b26107189","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2019. február. 01. 14:27","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","shortLead":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","id":"20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a822a539-2f52-44a1-9425-92a1148d99fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","timestamp":"2019. január. 30. 17:01","title":"Elárulta az MNB, mi lesz a 128 millió forintért megvásárolt festmény sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]