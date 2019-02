Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos a fűtés fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A tisztifőorvos a fűtés fontosságára hívja fel a figyelmet.","id":"20190202_Tobb_varosban_kifogasolt_a_levego_van_ahol_az_egeszsegre_is_artalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7fda308-e546-4741-bc12-5fa53e720705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b2d562-5d1b-4682-bc6f-6330c4a31d24","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Tobb_varosban_kifogasolt_a_levego_van_ahol_az_egeszsegre_is_artalmas","timestamp":"2019. február. 02. 14:23","title":"Több városban kifogásolt a levegő, van ahol az egészségre is ártalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz korrupciós bűncselekményekkel megvádolt képviselője ezzel közel megduplázta megtakarításait, de semmi más változás nem történt az anyagi helyzetében.","shortLead":"A Fidesz korrupciós bűncselekményekkel megvádolt képviselője ezzel közel megduplázta megtakarításait, de semmi más...","id":"20190201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe58e091-b4cd-40b4-b863-b16c67253ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Simonka_Gyorgy_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 02:00","title":"Simonka Györgynek már majdnem hatezer forintja van a bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1713cd5-f052-442c-97fc-be9b05ffb81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 450 ezer forinttal tudta növelni a megtakarításait, és még a bankhiteléből is le tudott faragni fél év alatt 667 ezer forintot Orbán Viktor. A felcsúti és XII. kerületi ingatlanokon túl a miniszterelnök továbbra is teljesen vagyontalan: se autó, se ingóság, se értéktárgy, se értékpapír nincs a nevén.","shortLead":"Majdnem 450 ezer forinttal tudta növelni a megtakarításait, és még a bankhiteléből is le tudott faragni fél év alatt...","id":"20190201_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1713cd5-f052-442c-97fc-be9b05ffb81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdc3a0c-e608-46c5-b3d4-aa3712fa0a97","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:13","title":"Orbán Viktor szerényen spórolt és törlesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő egy cikkben szellőztette meg információit arról, hogy hogyan jutott még mélyebb válságba az egészségügy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő egy cikkben szellőztette meg információit arról, hogy hogyan jutott még mélyebb válságba...","id":"20190201_Kunetz_Zsombor_Csutortokon_negy_strokecentrum_sem_tudott_betegeket_fogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a831964-6290-4175-8d4f-f54c76e9edd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Kunetz_Zsombor_Csutortokon_negy_strokecentrum_sem_tudott_betegeket_fogadni","timestamp":"2019. február. 01. 12:10","title":"Kunetz Zsombor: Csütörtökön négy stroke-centrum sem tudott betegeket fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint az étrendjük miatt.","shortLead":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint...","id":"20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c523fc-e723-4e1b-8e06-5e2c0a712c14","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","timestamp":"2019. január. 31. 21:11","title":"Szívbetegséget okozhat néhány divatos kutyaétrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.","shortLead":"Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.","id":"20190201_pinter_sandor_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d194c2b-40a8-41f8-8a29-88537bbd1c87","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_pinter_sandor_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:52","title":"Pintér Sándor még mindig várja, hogy kifizessék a félmilliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c378a5a-9ff7-4aac-a278-cf987d41225d","c_author":"S. A.","category":"kultura","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyomására a Candide című sorozat alkotóinak meg kellett vágnia az elkészült filmet, az NMHH-nak is feltettük az ügyre vonatkozó kérdéseinket. Válaszoltak.","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyomására a Candide című sorozat...","id":"20190201_Candide_NMHH_cenzura_kozszolgalatisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c378a5a-9ff7-4aac-a278-cf987d41225d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb458ec-ad45-4356-a794-3fa8654f862a","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Candide_NMHH_cenzura_kozszolgalatisag","timestamp":"2019. február. 01. 13:22","title":"Candide: ami a rendezőknek cenzúra, az az NMHH-nak közszolgálatiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök 2018-ban szerényen spórolt és törlesztett.","shortLead":"A miniszterelnök 2018-ban szerényen spórolt és törlesztett.","id":"20190201_Mikozben_egyre_tobb_megtakaritasa_van_az_atlag_magyarnak_Orban_Viktornak_meg_csak_most_lett_meg_az_elso_millioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e56297-f1fc-49e9-bdfa-297097981c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Mikozben_egyre_tobb_megtakaritasa_van_az_atlag_magyarnak_Orban_Viktornak_meg_csak_most_lett_meg_az_elso_millioja","timestamp":"2019. február. 01. 16:07","title":"Egyre több megtakarítása van az átlag magyarnak, Orbánnak is összejött az első millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]