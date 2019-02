Alaposan elmarasztalta jelentésében az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV) az ombudsman – szúrta ki az alapvető jogok biztosának honlapjáról a napi.hu. Székely László szerint az állami kukaholding hosszú időn keresztül nem tett eleget a negyedévenkénti számlázási kötelezettségének, ennek okáról és következményeiről pedig nem adott tájékoztatást az ingatlanhasználóknak.

"Így sorozatos mulasztásaival a társaság a jogbiztonság követelményével, ezen túl pedig az egészséges környezethez való joggal is kapcsolatos visszásságot okozott" – állapítja meg a jelentés.

Az ombudsman felkérte a hulladékgazdálkodásért felelős innovációs és technológiai minisztert és a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli minisztert is, vizsgálják ki, milyen okok vezettek, illetve vezetnek jelenleg is a számlázás elhúzódásához, valamint tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy az NHKV teljesíteni tudja kiszámítható számlázási kötelezettségét.

Az ombusmannak egy beadvány szerzője azt panaszolta, hogy Geszten a 2017-es szemétszállítási díj számlái jelentős késéssel és nagyjából egyszerre érkeztek meg, aminek kifizetése aránytalan terhet jelent a településen élőknek. A NHKV Zrt. a számlázás elmaradásának okát azzal magyarázta, hogy a hulladékot elszállító vállalkozástól nem kapta meg a megfelelő adatokat.

Az ombudsman szerint viszont a számla kibocsátása nem joga, hanem kötelezettsége az NHKV-nak. Megfelelő eszközök állnak a rendelkezésére akár ahhoz, hogy szankcionálja a mulasztó közszolgáltatót, akár ahhoz, hogy a hibás számlázásból eredő következményeket a közszolgáltatóra hárítsa.

"Az ingatlanhasználók semmi esetre sem lehetnek kárvallottai a közszolgáltató és a koordináló szerv közötti adatszolgáltatás során felmerülő vagy bármely más működési problémának" – írta Székely László.

A kukaholding szerint azonban minden rendben van a számlákkal. Tavaly decemberben jelentette be az állami társaság, hogy megkezdte az utolsó negyedéves, illetve elmaradt szemétszállítási számlák kiküldését az ügyfeleknek. Minden ügyfélnek kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít a visszamenőleges számlák kifizetésére. Az elmúlt hónapokban viszont a gödöllői központú Zöld Híd Kft. robbantott botrányt azzal, hogy a központi holdingcégtől nem kap elegendő forrást, több Pest megyei településen felfüggesztette a szolgáltatást, és nem vitték el a szemetet.

Az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd október 25-én jelentette be, nem viszi el a szemetet 116 településről, mert mert nem kapta meg az eddig elvégzett munkája fedezetét az NHKV-tól. Az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság (OKF) pedig október 31-én jelentette be, hogy visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik. Most már február van, de még mindig az OKF finanszírozza a cég havi működését, pedig a kormány szintén október végén az NHKV tőkehelyzetének rendezésére 26,4 milliárd forintot szavazott meg a költségvetésből.