Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"Varga Júlia","category":"gazdasag","description":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti a foglalkoztatást. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, elsősorban az oktatási rendszert kellene átalakítani. ","shortLead":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti...","id":"20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ac8-9a23-461c-9de2-031e19a7051e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","timestamp":"2019. február. 02. 20:40","title":"Tanulni kéne, de képesek vagyunk-e jól tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DPA német hírügynökségnek nyilatkozott.","shortLead":"A DPA német hírügynökségnek nyilatkozott.","id":"20190202_Magyarorszag_diplomaciai_amokfutasarol_beszelt_egy_unios_diplomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d361f535-d2e7-4002-b840-5ca997ed7d27","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Magyarorszag_diplomaciai_amokfutasarol_beszelt_egy_unios_diplomata","timestamp":"2019. február. 02. 21:33","title":"Magyarország diplomáciai ámokfutásáról beszélt egy uniós diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaf348d-029d-47a3-a14f-12bfed040194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés szerencse kell ahhoz, hogy egy parkoló jármű ilyen, szinte lebegő lenyomatot hagyjon maga után.","shortLead":"Nem kevés szerencse kell ahhoz, hogy egy parkoló jármű ilyen, szinte lebegő lenyomatot hagyjon maga után.","id":"20190204_a_nap_fotoja_csak_a_jegmaszk_maradt_hatra_az_autobol_ami_megis_mindent_elarul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbaf348d-029d-47a3-a14f-12bfed040194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9156b4ae-78ed-468d-b5ab-5559f46a7200","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_a_nap_fotoja_csak_a_jegmaszk_maradt_hatra_az_autobol_ami_megis_mindent_elarul","timestamp":"2019. február. 04. 06:41","title":"A nap fotója: csak a jégmaszk maradt hátra az autóból, ami mégis mindent elárul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám stílus tekintetében annál talán jobban is sikerült változata.","shortLead":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám...","id":"20190203_honor_watch_magic_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9921cfc8-1256-4933-a6ff-fafed36b91d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_honor_watch_magic_okosora","timestamp":"2019. február. 03. 08:03","title":"Megjött a Honor okosórája, amit elég hetente egyszer feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a vagyonnyilatkozatokat; Tállai András azt üzente, nincs is a törvényben konkrét nap a nyugdíjutalásra; megállapodtak a győri Audi-gyár sztrájkoló dolgozói és a cégvezetés. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Közzétették a vagyonnyilatkozatokat; Tállai András azt üzente, nincs is a törvényben konkrét nap a nyugdíjutalásra...","id":"20190203_Es_akkor_megvan_Orban_Viktor_elso_millioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37222d7-e1af-4572-ace1-784d5144a9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Es_akkor_megvan_Orban_Viktor_elso_millioja","timestamp":"2019. február. 03. 07:00","title":"És akkor meglett Orbán Viktor első milliója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","shortLead":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","id":"20190203_gruevszki_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45520047-b8cd-4a44-aa35-253d494a594f","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_gruevszki_interju","timestamp":"2019. február. 03. 09:04","title":"Megszólalt Gruevszki: Meggyilkoltak volna, ha otthon megyek börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","shortLead":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","id":"20190203_baleset_sarkad_gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1e5c5-1944-4214-a67e-71dab594a3a8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_baleset_sarkad_gyula","timestamp":"2019. február. 03. 09:58","title":"Halálos baleset történt Gyula és Sarkad között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","shortLead":"A régi-új lap névváltását a G-nap évfordulójára időzítették.","id":"20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d952cfc7-dbe0-4efc-b275-8d17ae2e1764","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Hivatalos_Magyar_Nemzet_lesz_a_Magyar_Idokbol","timestamp":"2019. február. 02. 13:23","title":"Hivatalos: Magyar Nemzet lesz a Magyar Időkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]