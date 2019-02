Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit költöttek átigazolásra a télen, nem árulta el.","shortLead":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit...","id":"20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a267b7f-5cff-4ac4-8155-8ce119635538","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","timestamp":"2019. február. 05. 13:40","title":"Kétszeri kérdésre sem árulta el a Fradi vezérigazgatója, mennyiért igazoltak játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem akarták, hogy véletlenül az egész kép ledarálódjon, bár ez volt a művész eredeti terve. ","shortLead":"Nem akarták, hogy véletlenül az egész kép ledarálódjon, bár ez volt a művész eredeti terve. ","id":"20190204_Direkt_elrontottak_a_felig_ledaralt_Banksykep_iratmegsemmisitojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31e1e63-5093-4d57-994d-6a741adc46c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Direkt_elrontottak_a_felig_ledaralt_Banksykep_iratmegsemmisitojet","timestamp":"2019. február. 04. 21:10","title":"Direkt elrontották a félig ledarált Banksy-kép iratmegsemmisítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot Trombitás Kristóf, Szőnyi Szilárd és Hodász András kapják meg.","shortLead":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot...","id":"20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5fb9d-2734-40fa-b60e-29cfa1badf49","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Könyvet és levelet küldött egy kiadó a melegek „kigyógyításáról” szóló köztévés műsor vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e46b69-ecb3-42f4-9e9d-b6daa6256a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi vezetője a megengedett legnagyobb sebesség közel kétszeresével száguldott Kecskemét felé.","shortLead":"A sportkocsi vezetője a megengedett legnagyobb sebesség közel kétszeresével száguldott Kecskemét felé.","id":"20190205_Nagyon_sietett_egy_autos_Kecskemetre_180nal_fotoztak_le_a_90es_tablanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e46b69-ecb3-42f4-9e9d-b6daa6256a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061423d2-fbca-45ae-bc14-761e8f518b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nagyon_sietett_egy_autos_Kecskemetre_180nal_fotoztak_le_a_90es_tablanal","timestamp":"2019. február. 05. 08:54","title":"Nagyon sietett egy autós Kecskemétre: 180-nal fotózták le a 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1acf62-7a85-4bbb-871d-5d770aeeff08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.","shortLead":"Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.","id":"20190205_Vadat_emeltek_egy_bolgar_embercsempesz_ellen_a_parndorfi_ugyhoz_kapcsolodoan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c1acf62-7a85-4bbb-871d-5d770aeeff08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db6e169-b348-49a4-acd5-f87c851c98b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Vadat_emeltek_egy_bolgar_embercsempesz_ellen_a_parndorfi_ugyhoz_kapcsolodoan","timestamp":"2019. február. 05. 14:06","title":"Vádat emeltek a parndorfi halálkamion ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2024-től csak a száz éven felüliek dohányozhatnának egy javaslat szerint. ","shortLead":"2024-től csak a száz éven felüliek dohányozhatnának egy javaslat szerint. ","id":"20190206_Csak_100_ev_felett_lehetne_cigizni_Hawaiin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baba08c6-d17a-4d9b-9db8-5ce0211c5ab5","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Csak_100_ev_felett_lehetne_cigizni_Hawaiin","timestamp":"2019. február. 06. 10:46","title":"Csak 100 év felett lehetne cigizni Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","shortLead":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","id":"20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49f92-fea8-4f62-9b5b-eb776abebb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","timestamp":"2019. február. 06. 04:08","title":"Nézni is fáj szegény autós csatáját a garázskapuval - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte a hozzáférési utat.","shortLead":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte...","id":"20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a174956-66b9-4991-bf68-99c5d6000205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","timestamp":"2019. február. 05. 13:34","title":"A sírba vitte magával a „széf kulcsát” a bankár, 140 millió dollárhoz nem férnek hozzá a tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]