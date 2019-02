Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás lehet az ismerősök és családtagok közötti kisösszegű tartozások rendezésére és egyéb juttatásokra. Az új funkció kényelmes: bármilyen banki adat megadása nélkül, csupán a címzett e-mail-címének megadásával intézhetők vele az egymás közti pénzügyek.","shortLead":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás...","id":"20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a352be-5c04-49b9-93fa-b910a7c26e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","timestamp":"2019. február. 12. 19:33","title":"Imádni fogja a PayPal új funkcióját, ingyen lehet vele pénzt küldeni és begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este megszületett a megállapodás, amely az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének legkényesebb részleteit pontosította.","shortLead":"Szerda este megszületett a megállapodás, amely az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének legkényesebb részleteit...","id":"20190214_europai_szerzoi_jog_megallapodas_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e47b32-ed55-474d-85bd-00a6fc9ac8b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_szerzoi_jog_megallapodas_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. február. 14. 10:33","title":"Eldőlni látszik: fizethet a Facebook és a Google az újságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet spórolhat meg egy átlagos háztartásban évente.","shortLead":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet...","id":"20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f240-f040-4d39-8588-3cd007e911f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sokat spórolhat a vízszámlán az újfajta zuhanyfejjel, amit még Tim Cook is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatalhoz (FCC), hogy kiépítse a műholdas internethez szükséges földi kiszolgáló egységeket.","shortLead":"Február 1-jén újabb kérelmet nyújtott be Elon Musk (pontosabban a SpaceX) az amerikai Szövetségi Kommunikációs...","id":"20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33a678-9717-47df-b39f-75428f22a014","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. február. 13. 12:03","title":"Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\", pedig közpénzből íratta meg a Miniszterelnökség a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A tudományos művet a kormány kifejezetten ezzel a címmel rendelte meg, és díjmentesen elérhető lesz a köz számára. Meglátjuk, mennyiben felel meg annak az Orbán Viktor által kitűzött célnak, hogy közvetlen gazdasági hasznot kell hajtania.","shortLead":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\"...","id":"20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0ccb94-b9f8-4693-9a94-acc5e086f671","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","timestamp":"2019. február. 14. 07:00","title":"6,8 millióért íratott könyvet a keresztényüldözésről az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két legkeményebb cikkelyt az új szerzői jogi irányelvből. A jelek szerint ebből nem lett semmi, a visszaszámlálás pedig már el is indult.","shortLead":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két...","id":"20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c687f87b-6a7c-4448-a8d0-78130d45aef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","timestamp":"2019. február. 14. 09:33","title":"Tavasszal szavaznak a törvényről, ami végleg megváltoztatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette az európai polgári kezdeményezést, egymillió szignót kell összegyűjteni. ","id":"20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe67c1d3-7f8a-4624-945a-c55868b41554","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Indulhat_az_alairasgyujtes_az_ecigi_szigorubb_szabalyozasaert","timestamp":"2019. február. 12. 18:51","title":"Indulhat az aláírásgyűjtés az e-cigi szigorúbb szabályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]