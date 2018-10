Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mohamed bin Szalmán kijelentette: valamennyi tettest felelősségre fogják vonni.","shortLead":"Mohamed bin Szalmán kijelentette: valamennyi tettest felelősségre fogják vonni.","id":"20181024_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_ujsagirogyilkossag_mohamed_bin_szalman_szaudi_koronaherceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b4f725-1ad3-43c7-967a-ff3b36908892","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_ujsagirogyilkossag_mohamed_bin_szalman_szaudi_koronaherceg","timestamp":"2018. október. 24. 18:41","title":"Megszólalt Hasogdzsi meggyilkolásáról a szaúdi koronaherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A gender studies csak azok számára egy pszeudotudomány, akik túl kiváltságosak és túlságosan félnek ahhoz, hogy elismerjék mások létezését és jogait\" - írja a CEU-n tanuló afgán diáklány. ","shortLead":"\"A gender studies csak azok számára egy pszeudotudomány, akik túl kiváltságosak és túlságosan félnek ahhoz...","id":"20181026_CEUs_afgan_diaklany_Csak_a_kivaltsagosok_nem_ertik_a_gender_szak_lenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0c63f9-6d4f-403b-95f1-54f09d7da624","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_CEUs_afgan_diaklany_Csak_a_kivaltsagosok_nem_ertik_a_gender_szak_lenyeget","timestamp":"2018. október. 26. 11:21","title":"CEU-s afgán diáklány: Csak a kiváltságosok nem értik a gender szak lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese...","id":"20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe950b7-0059-40a7-a394-49218cde8352","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2018. október. 26. 11:54","title":"1,7 milliárd forintért szerel gázt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","id":"20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23829ea2-9def-472f-840b-20b1d0dcae6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","timestamp":"2018. október. 24. 15:36","title":"Bombát küldtek Obamának és a Clinton-házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP elnöke szerint Oleh Szencov a politikai okokból bebörtönzöttek jelképévé vált.","shortLead":"Az EP elnöke szerint Oleh Szencov a politikai okokból bebörtönzöttek jelképévé vált.","id":"20181025_A_bortonben_honapokig_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezo_kapta_az_Europai_Parlament_Szaharovdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a561027f-c2d0-42e8-84c4-f27718dcbb80","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_A_bortonben_honapokig_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezo_kapta_az_Europai_Parlament_Szaharovdijat","timestamp":"2018. október. 25. 13:51","title":"A börtönben hónapokig éhségsztrájkoló ukrán rendező kapta az Európai Parlament Szaharov-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-tól lehetővé válik, hogy adózók közösen, egy társaságiadó-csoport tagjaiként teljesítsék adókötelezettségüket, ha a parlamenten átmegy Varga Mihály javaslata. Az Adózóna most bemutatta, mikor lehet érdemes ezt a megoldást választani.","shortLead":"2019-tól lehetővé válik, hogy adózók közösen, egy társaságiadó-csoport tagjaiként teljesítsék adókötelezettségüket, ha...","id":"20181025_Csoportosan_is_lehet_majd_adozni_de_nem_mindenkinek_eri_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4291199-1c9e-4656-9ca4-e957b6484c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Csoportosan_is_lehet_majd_adozni_de_nem_mindenkinek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 25. 11:11","title":"Csoportosan is lehet majd adózni, de nem mindenkinek éri meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT szóvivője, Vadász Viktor a HVG Portré beszélgetésében azt mondta, az OBT-OBH vita a jogállami működés eklatáns példája lehetne, ha a másik fél is visszatérne végre a kijelölt játéktérre.","shortLead":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT...","id":"20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fd8d4-e306-4fbd-9487-c1952ddab949","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","timestamp":"2018. október. 25. 14:45","title":"„Kiraktam magam a tűzvonalba” – állítja Handó kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Kínában, az USA-ban, Indiában és Indonéziában ülnek majd repülőre.","shortLead":"A legtöbben Kínában, az USA-ban, Indiában és Indonéziában ülnek majd repülőre.","id":"20181024_20_ev_mulva_8_milliardan_fogunk_repulni_evente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71675999-a868-49ce-86f5-7ac9b7721035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_20_ev_mulva_8_milliardan_fogunk_repulni_evente","timestamp":"2018. október. 24. 17:41","title":"Alig 20 év múlva 8 milliárdan fognak repülni évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]