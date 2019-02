Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Deutsche Bank 2017-ben 7,2 milliárd dolláros bírság megfizetéséről állapodott meg az amerikai igazságügyi minisztériummal. A válság előtt jelzálogpiaci szabálytalanságok miatt kirótt összegből 4,1 milliárd dollárt bajba került amerikai jelzáloghitelesek megsegítésére képzett meg a DB, most mégis inkább új hitelekre költik.","shortLead":"A Deutsche Bank 2017-ben 7,2 milliárd dolláros bírság megfizetéséről állapodott meg az amerikai igazságügyi...","id":"20190218_Cserben_hagyta_a_bajba_jutott_lakashiteleket_a_bank__inkabb_uj_hiteleket_helyez_ki_a_tartalekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2287215d-1f3a-4376-9a21-a31a380d94cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Cserben_hagyta_a_bajba_jutott_lakashiteleket_a_bank__inkabb_uj_hiteleket_helyez_ki_a_tartalekbol","timestamp":"2019. február. 18. 10:11","title":"Cserbenhagyta a bajba jutott lakáshiteleseket a bank – inkább új hiteleket helyez ki a tartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Folytatódott a hétvégén a hamis bombariadók sorozata Moszkvában és Szentpéterváron. A fővárosában vasárnap két bevásárlóközpontot, Szentpéterváron pedig a Mariinszkij színházat kellett kiüríteni, de robbanószerkezetet nem találtak.","shortLead":"Folytatódott a hétvégén a hamis bombariadók sorozata Moszkvában és Szentpéterváron. A fővárosában vasárnap két...","id":"20190217_Tisztelettel_Vlagyimir_Putyin_az_orosz_elnok_neveben_kuldozgetnek_bombafenyegeteseket_ket_nagyvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43079211-5e6a-45ef-874a-4c0f14e8c0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Tisztelettel_Vlagyimir_Putyin_az_orosz_elnok_neveben_kuldozgetnek_bombafenyegeteseket_ket_nagyvarosban","timestamp":"2019. február. 17. 18:33","title":"\"Tisztelettel, Vlagyimir Putyin\"- az orosz elnök nevében küldözgetnek bombafenyegetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e592a36-2af3-41bd-9e16-83cb60387c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának, így még a meleg nyári hónapok alatt is jót aludhat benne az ember.","shortLead":"Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának...","id":"20190218_eight_sleep_pod_okosmatrac_agymatrac_alvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e592a36-2af3-41bd-9e16-83cb60387c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865ea91-3f40-4917-b2c3-0cec7d16950e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_eight_sleep_pod_okosmatrac_agymatrac_alvas","timestamp":"2019. február. 18. 15:03","title":"Ennek a matracnak sokan örülnének: ha kell, akkor fűt, ha kell, akkor hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3","c_author":"Éltető Andrea","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

