[{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.","shortLead":"A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_plus_kamera_teljesitmenye_dxolabs_dxomark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b07152d-ae42-4e46-be0b-90c70b039bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_plus_kamera_teljesitmenye_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. február. 22. 18:03","title":"Utolérte a Huawei tavalyi telefonjait a Samsung a Galaxy S10+ kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dc928f-8748-4710-85bb-3665bb83a00d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen landolt a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygó felszínén – jelentette be pénteken a japán űrhajózási és -kutatási hivatal.","shortLead":"Sikeresen landolt a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygó felszínén – jelentette be pénteken a japán űrhajózási...","id":"20190222_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46dc928f-8748-4710-85bb-3665bb83a00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d92fa14-6f3e-4c7a-8d05-d59ecf6030c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida","timestamp":"2019. február. 22. 09:33","title":"Siker: leszállt a száguldó aszteroidán a japánok űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától átlagosan 10 százalékos béremelést kértek. Nemleges volt a válasz.","shortLead":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától...","id":"20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf3ea8-990d-4316-a124-b84d1b105e62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","timestamp":"2019. február. 22. 08:16","title":"Sztrájkra készülnek a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni felelőtlenség, a kinti magyarok és családjuk élete a tét – és a kormány amúgy is beszélt az akcióról korábban.\r

","shortLead":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni...","id":"20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58d9bb-6411-43b4-b082-8852c014436b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","timestamp":"2019. február. 21. 14:19","title":"Venezuelai magyarok: Orbán Balázs szerint a nyilvánosság régóta tudott az ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

","shortLead":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

","id":"20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58dcafe-fe36-4e96-92e2-84ce89dc7f92","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","timestamp":"2019. február. 22. 11:52","title":"Elhunyt az amerikai Beatles alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem.","shortLead":"Úgy tűnik, bezavarnak a zebracsíkok a repülő böglyöknek, így nem tudnak landolni sem.","id":"20190221_Vegre_megfejthettek_miert_csikosak_a_zebrak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57800bf7-b751-47d6-b774-a815c9d4323a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Vegre_megfejthettek_miert_csikosak_a_zebrak","timestamp":"2019. február. 21. 14:40","title":"Végre megfejthették, miért csíkosak a zebrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","shortLead":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","id":"20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2953641f-0807-40d8-8a0b-0ef01db374c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","timestamp":"2019. február. 21. 09:56","title":"Ennyibe kerül majd itthon egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar embereké marad vagy másoké lesz, mondta az Országgyűlés elnöke szerdán Szolnokon.","shortLead":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar...","id":"20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fe8be7-1162-4519-94b7-36b7a94c1d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","timestamp":"2019. február. 21. 08:11","title":"Kövér: Az ellenfél mindenhova beépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]