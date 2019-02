Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245bc18b-7ae9-4ce8-a398-2a7fec02f15e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi nagykövet lánya az első nő Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetségének élén.","shortLead":"A korábbi nagykövet lánya az első nő Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetségének élén.","id":"20190224_Hercegnot_neveztek_ki_washingtoni_nagykovetnek_a_szaudiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245bc18b-7ae9-4ce8-a398-2a7fec02f15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c85391f-c6e1-4a43-9afe-434fbbd5363c","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Hercegnot_neveztek_ki_washingtoni_nagykovetnek_a_szaudiak","timestamp":"2019. február. 24. 08:43","title":"Hercegnőt neveztek ki washingtoni nagykövetnek a szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak munkára használhatják a dolgozók a munkahelyi számítógépet; aggódnak a banki szakértők, mi lesz, ha hitelbírálat nélkül osztogatja a kormány a tízmilliós hitelt; Polt Péter úgy döntött, nem megy el az EP-ben tervezett meghallgatásra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csak munkára használhatják a dolgozók a munkahelyi számítógépet; aggódnak a banki szakértők, mi lesz, ha hitelbírálat...","id":"20190224_Es_akkor_utoljara_osztanak_lapot_a_munkahelyi_gepen_pokerezoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b16599-e2a7-45d7-88a0-8c2cd2f9d86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190224_Es_akkor_utoljara_osztanak_lapot_a_munkahelyi_gepen_pokerezoknek","timestamp":"2019. február. 24. 07:00","title":"És akkor utoljára osztanak lapot a munkahelyi gépen pókerezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti öngyilkossága után. ","shortLead":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti...","id":"201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e2b75-59ed-4957-b829-8f54f48e1c1f","keywords":null,"link":"/kultura/201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","timestamp":"2019. február. 24. 20:00","title":"\"Itt az ideje\" - írta naplójába Márai Sándor, mielőtt pisztolyt fogott és öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte az olajszállítások szempontjából kiemelkedően fontos, a Közel-Keletet és az Indiai-óceánt összekötő szoros lezárását. Az USA egyik repülőgép-hordozója decemberben érkezett a térségbe.","shortLead":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte...","id":"20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e6b643-2a57-4859-ba5e-d8cb56ddedbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","timestamp":"2019. február. 24. 20:35","title":"Irán tengeralattjáróról indítható cirkálórakétát tesztelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon 5 kamerával rendelkező változat lesz. Valószínűleg ezzel készített most egy képet egy profi fotós.","shortLead":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon...","id":"20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405c343-e550-41ea-baba-3f7022749989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","timestamp":"2019. február. 23. 19:03","title":"Fotó: ilyen fényképet készíthet a Nokia 5 kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szegvári Zsoltról a mászócsapata emlékezett meg a közösségi oldalán. ","shortLead":"Szegvári Zsoltról a mászócsapata emlékezett meg a közösségi oldalán. ","id":"20190223_szigetvari_zsolt_hegymaszo_excelsior","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82766d61-98f2-4f2e-8a08-c283fe882b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190223_szigetvari_zsolt_hegymaszo_excelsior","timestamp":"2019. február. 23. 16:26","title":"Szegvári Zsolt hegymászó halt meg pénteken a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flo nevű menstruációs cikluskövető applikációról kiderült, hogy szenzitív adatokat osztott meg titokban felhasználóiról a Facebookkal. Ígérik, változtatni fognak ezen a sértő gyakorlaton.","shortLead":"A Flo nevű menstruációs cikluskövető applikációról kiderült, hogy szenzitív adatokat osztott meg titokban...","id":"20190224_A_menstruaciokoveto_applikacio_igeri_nem_ad_ki_tobb_szemelyes_adatot_a_Facebooknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380acc07-569b-43a4-b43e-61df4e9a602a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_A_menstruaciokoveto_applikacio_igeri_nem_ad_ki_tobb_szemelyes_adatot_a_Facebooknak","timestamp":"2019. február. 24. 12:29","title":"A menstruáció-követő applikáció ígéri, nem ad ki több személyes adatot a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit...","id":"20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014be33-93d9-4144-a46e-ece5ecf87a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","timestamp":"2019. február. 24. 16:02","title":"Theresa May elárulta, mikor lesz a sorsdöntő Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]