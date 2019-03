Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","shortLead":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","id":"20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5423d9-09f7-40e0-87ba-7812729b831f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","timestamp":"2019. február. 28. 13:21","title":"Villanypóznát döntött, felborult, aztán tovább tarolt az utcán az ittas sofőr – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","shortLead":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","id":"20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd520a09-8fe4-4501-a59d-cba53c67451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","timestamp":"2019. február. 28. 21:41","title":"A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók érkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal súlyos beteg volt.","shortLead":"A fiatal súlyos beteg volt.","id":"20190228_elhunyt_Toth_Attila_Mark_kajakozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9627c08-c4f4-4c42-992c-4e43ec987b65","keywords":null,"link":"/sport/20190228_elhunyt_Toth_Attila_Mark_kajakozo","timestamp":"2019. február. 28. 13:55","title":"Meghalt Tóth Attila Márk volt válogatott kajakozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél éven belül harmadszor is végrehajtást indított a NAV az Iron Corporation ellen. Az előző két alkalommal nagyobb probléma nélkül sikerült rendezni az ügyet hetek alatt.","shortLead":"Fél éven belül harmadszor is végrehajtást indított a NAV az Iron Corporation ellen. Az előző két alkalommal nagyobb...","id":"20190228_Harmadszor_is_vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinka_cege_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ad2da9-26b9-43e5-991d-0e57cbafd5d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Harmadszor_is_vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinka_cege_ellen","timestamp":"2019. február. 28. 16:24","title":"Harmadszor is végrehajtás indult Hosszú Katinka cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e00450-62b7-4d5c-bad9-c2f075881029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.","shortLead":"Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.","id":"20190228_Tarlos_orulne_ha_nepszavazast_tartananak_a_Romaipartrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e00450-62b7-4d5c-bad9-c2f075881029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251454b8-f692-4489-ba66-8d66d954e3d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tarlos_orulne_ha_nepszavazast_tartananak_a_Romaipartrol","timestamp":"2019. február. 28. 17:41","title":"Tarlós örülne, ha népszavazást tartanának a Római-partról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Járulékmentességet ígér Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"Járulékmentességet ígér Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e02f8d-5935-4cb9-9006-913cf109e8ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Megtalalta_a_modjat_a_kormany_hogyan_lehetne_dolgoztatni_a_kozepiskolasokat","timestamp":"2019. március. 01. 11:26","title":"Megtalálta a módját a kormány, hogyan lehetne dolgoztatni a középiskolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Angéla polgármester asszony bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal felmentette exfideszes helyettesét, akinek tartózkodása hozzájárult ahhoz, hogy nem fogadták el a kerület költségvetését – és így a közalkalmazotti béremelést sem.","shortLead":"Németh Angéla polgármester asszony bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal felmentette exfideszes helyettesét, akinek...","id":"20190227_Menesztette_alpolgarmesteret_Nemeth_Angela_a_meg_nem_szavazott_beremeles_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cac55b-5256-4181-9f19-603d46d9a47c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Menesztette_alpolgarmesteret_Nemeth_Angela_a_meg_nem_szavazott_beremeles_utan","timestamp":"2019. február. 27. 16:34","title":"Menesztették a XV. kerületi alpolgármestert a meg nem szavazott béremelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde államtitkárságának és az állandóan meghosszabbított vizsgálatoknak, 2017 ősze óta nem lehet kérdőre vonni Mészáros Lőrinc alapítványát, hogy mire költötte a közpénzt, pedig jogerős bírósági ítélet van arról, hogy kellene.","shortLead":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde...","id":"20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b793980c-6648-41c2-aba6-39ed9eea42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","timestamp":"2019. február. 28. 08:44","title":"Másfél éve rejtegeti a papírokat a sportállamtitkárság, így nem tudni, mire költött 17,7 milliárdot a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]