Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","shortLead":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","id":"20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3b84d-b5e0-4e8f-b008-e3d333514d9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","timestamp":"2019. március. 02. 15:05","title":"Lapra szerelt csokinyulat dobott piacra az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10 és S10+ ujjlenyomat-olvasója az ultrahangos technológia miatt speciális kijelzővédő fóliát igényel. A cég most egy jó hírrel állt elő.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10 és S10+ ujjlenyomat-olvasója az ultrahangos technológia miatt speciális kijelzővédő fóliát...","id":"20190301_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_specialis_kijelzovedo_folia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95511fb4-8a58-4f9c-a5c2-d58a21860524","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_specialis_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. március. 01. 15:33","title":"A magyar vásárlók is örülhetnek: fontos dolog derült ki a Samsung Galaxy S10-ről és S10+-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","shortLead":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","id":"20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d58c-d623-40bc-9a4e-e4eb8c11f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","timestamp":"2019. március. 02. 19:28","title":"Ötöslottó: e számok értéke 2,9 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit. A kutatás a közepén tart, de már beadtak egy pályázatot uniós forrásokra, hogy az ilyen módszerrel fűtő háztartásokat korszerűsíthessék.","shortLead":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit...","id":"20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2949d8ae-fc6f-4f35-ad80-b44ade5f90b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","timestamp":"2019. március. 02. 13:55","title":"Uniós pénzből korszerűsítenék a „szemétégető” háztartások fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke helyett, az alelnökkel riogatnak","shortLead":"Hiába ígérték meg, hogy vége, március 15-e után is folytatódik a plakát-kampány, csak az Európai Bizottság elnöke...","id":"20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fbe785-fe3d-434d-af2e-3a07934a186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e0246e-41e6-46b8-bf1d-a603ac796352","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Orban_Junckert_Timmermansra_cserelik_a_kormanyzati_plakatokon","timestamp":"2019. március. 02. 20:45","title":"Orbán: Junckert Timmermansra cserélik a kormányzati plakátokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","shortLead":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","id":"20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcea970-2924-4037-a937-dfadb537fe7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","timestamp":"2019. március. 03. 11:18","title":"Itt a recept, hogyan tudnak a vállalkozások spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek sincs semmi akadálya.","shortLead":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek...","id":"20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285b3097-7949-4372-8fb6-13b7319fe142","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","timestamp":"2019. március. 02. 06:41","title":"Nem véletlenül horror drága ez a 25 éves érdi BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","shortLead":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","id":"20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321ca5f-be65-4eba-bbd3-0460bbbd0353","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","timestamp":"2019. március. 01. 21:55","title":"Álmában halt meg az anya, négy gyermek maradt félárván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]