Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövőre végre kiderül, hogy mit is csinált a Vatikán a holokauszt idején. ","shortLead":"Jövőre végre kiderül, hogy mit is csinált a Vatikán a holokauszt idején. ","id":"20190304_Megnyitjak_a_II_vilaghaborus_titkos_vatikani_dokumentumokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad57dbe-d915-4632-a54d-90f66a1fa7e8","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Megnyitjak_a_II_vilaghaborus_titkos_vatikani_dokumentumokat","timestamp":"2019. március. 04. 17:52","title":"Megnyitják a II. világháborús titkos vatikáni dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatcsomagjának a kulcsa az, hogy legyen megfelelő számú szakdolgozó az egészségügyben.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatcsomagjának a kulcsa az, hogy legyen megfelelő számú szakdolgozó...","id":"20190304_26_ezer_orvos_es_apolo_hianyzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734c5814-a720-4a04-8e44-e9ec380cd151","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_26_ezer_orvos_es_apolo_hianyzik","timestamp":"2019. március. 04. 10:10","title":"26 ezer orvos és ápoló hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","shortLead":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","id":"20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d85dd9-61b8-4bc0-9ed0-460d6bdfeaba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","timestamp":"2019. március. 03. 21:50","title":"Újabb dollármilliókat kapnak a rohingya menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át neki.","shortLead":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át...","id":"20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e4b45-63d5-485f-a499-b9062474abd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","timestamp":"2019. március. 04. 17:45","title":"Díszdoktori címet kap Orbán egyik legnagyobb kritikusa Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022c00c8-4b61-43f7-b82e-49c38a223f8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési támogatást osztott ki, egy munkahely átlagosan 19 millió forintba kerül. A kedvezményezettek főleg multik, bár a legnagyobb támogatásokat magyar cégek kapták. A kormány 2010 óta intézkedések garmadájával igyekszik megrendszabályozni a multikat, közben kedvezmények tömkelegével kényezteti őket.","shortLead":"Az év első hónapjaiban a kormány 26,6 milliárd forintnyi munkahely-teremtési támogatást osztott ki, egy munkahely...","id":"20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinalja_amit_Brusszel_eloirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=022c00c8-4b61-43f7-b82e-49c38a223f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a92d72-3cc6-4a91-be3d-68ddcac1c2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_A_kormany_tervbe_vette_hogy_megcsinalja_amit_Brusszel_eloirt","timestamp":"2019. március. 04. 17:10","title":"A kormány már 27 milliárdért vett munkahelyeket az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt némi átrendeződés a legnépszerűbb utónevek között. ","shortLead":"Volt némi átrendeződés a legnépszerűbb utónevek között. ","id":"20190304_Egyre_tobb_a_Dominik_es_a_Zoe_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da899f5-f318-45ac-8037-8b91457a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyre_tobb_a_Dominik_es_a_Zoe_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 04. 15:57","title":"Egyre több a Dominik és a Zoé Magyarországon - itt a friss toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a Tongán talált ősi készlet 2700 éves. ","shortLead":"Kiderült, hogy a Tongán talált ősi készlet 2700 éves. ","id":"20190305_Tobbezer_eves_emberi_csontbol_keszult_tetovalokeszletet_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf61d7a-bd14-4fbd-9c1a-d433c26f2bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_Tobbezer_eves_emberi_csontbol_keszult_tetovalokeszletet_talaltak","timestamp":"2019. március. 05. 10:20","title":"Több ezer éves, emberi csontból készült tetoválókészletet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai szakemberek véleménye szerint egy elérhető árú dél-koreai kompakt versenyző jobb választás lett volna, mint a drága villanyautó. De nem sokkal.","shortLead":"A hazai szakemberek véleménye szerint egy elérhető árú dél-koreai kompakt versenyző jobb választás lett volna, mint...","id":"20190304_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2019es_ev_autoja_de_szerintuk_van_jobb_is_jaguar_i_pace_kia_ceed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862fadec-19d0-4e6e-861d-66204c0311ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60ead1-c0ff-413b-8a2e-18753fc95d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2019es_ev_autoja_de_szerintuk_van_jobb_is_jaguar_i_pace_kia_ceed","timestamp":"2019. március. 04. 18:18","title":"A magyarokat is lenyűgözte a 2019-es Év Autója, de azért akad nála jobb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]