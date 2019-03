Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6fe56b0-3d45-4486-9fe1-2fd30c748ef1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron egy kompakt kategóriás elektromos szabadidő-autó, amely 2020-ban már gyártásba kerül.","shortLead":"A Q4 e-tron egy kompakt kategóriás elektromos szabadidő-autó, amely 2020-ban már gyártásba kerül.","id":"20190306_audi_q4_e_tron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe56b0-3d45-4486-9fe1-2fd30c748ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10772669-8229-416d-9fdd-aceeb25ce591","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_audi_q4_e_tron","timestamp":"2019. március. 06. 08:55","title":"Bemutatkozott az Audi várhatóan legnépszerűbb elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a magyar kormány súlyos migrációs helyzettel riogat, az Európai Bizottság arról beszél: az elmúlt öt évben sikerült a válsághelyzetet megoldani. Kinek van igaza?","shortLead":"Miközben a magyar kormány súlyos migrációs helyzettel riogat, az Európai Bizottság arról beszél: az elmúlt öt évben...","id":"20190306_menekultvalsag_europai_bizottsag_weber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dabfb7c-b5d8-4718-8d23-dd383d9f2660","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_menekultvalsag_europai_bizottsag_weber","timestamp":"2019. március. 06. 17:55","title":"Valóban vége a migrációs válságnak, vagy csak Orbánnak üzent ismét Brüsszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is kidolgozott, amellyel bringás várossá tennék Budapestet.","shortLead":"A négy hídon, két rakparton zajló gigafelvonulás mellett a Kerékpárosklub egy 12+1 pontból álló javaslatcsomagot is...","id":"20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bc8822-fe2f-4a0e-9802-7d642f45c76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba114eb5-21b8-47e9-bf10-8f92e705cefb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190306_Aprilis_28an_lesz_az_I_bike_uzennek_a_leendo_fopolgarmesternek_is","timestamp":"2019. március. 06. 09:26","title":"Április 28-án lesz az I bike, üzennek a leendő főpolgármesternek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","shortLead":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","id":"20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205157a-cc36-4cab-a228-9c53063d8fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","timestamp":"2019. március. 05. 07:54","title":"Magyarosan csengő név is elég lehet az állampolgársághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","shortLead":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","id":"20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38709cfc-5daa-4eb9-8b22-2e96237a7fcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","timestamp":"2019. március. 05. 08:48","title":"Több százezer forinttal is nőhet a helyettes államtitkárok fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem járna el, mert csak az országgyűlési választások kampánypénzeit ellenőrizheti. Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. ","shortLead":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem...","id":"20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647a1242-be86-428a-a1d8-46c4a2a02a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","timestamp":"2019. március. 05. 11:47","title":"Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]