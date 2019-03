Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","shortLead":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","id":"20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354882c8-0e32-4dd3-8870-57a116012be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 17:10","title":"Orbánék miatt támadja a kancellárt Ausztriában az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7192c5f-4dac-42fa-8921-b5edfc055097","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videojátékok megjelenésétől kezdve foglalkoztatja a szülőket, pszichológusokat, kutatókat, hogy mennyire növelik az agresszivitást a verekedős, lövöldözős játékok. Egy új kutatás szerint nincs összefüggés.\r

\r

","shortLead":"A videojátékok megjelenésétől kezdve foglalkoztatja a szülőket, pszichológusokat, kutatókat, hogy mennyire növelik...","id":"20190308_Lehet_hogy_megsem_teszik_agresszivabba_a_gyerekeket_a_videojatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7192c5f-4dac-42fa-8921-b5edfc055097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3254bdf7-ee3a-4134-ac5a-599fe527918b","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Lehet_hogy_megsem_teszik_agresszivabba_a_gyerekeket_a_videojatekok","timestamp":"2019. március. 08. 09:39","title":"Mégsem teszik agresszívabbá a gyerekeket a videojátékok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is kiderült, pontosan mennyit. ","shortLead":"Világszerte ismert játék a Clash Royale, ami ennek megfelelően rengeteg pénzt hoz a fejlesztők konyhájára. Most az is...","id":"20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb8b381-e32e-498b-a699-2409e44ae623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91037d87-82a7-4777-9c0c-af3f4296fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_supercell_clash_royale_mobiljatek","timestamp":"2019. március. 06. 16:03","title":"Hároméves már ez a mobiljáték, de még mindig elképesztő pénzt termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","shortLead":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","id":"20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa50275f-6a88-4f54-ad0d-fb2761a64bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","timestamp":"2019. március. 08. 09:33","title":"EPP-kizárás: az RMDSZ a Fidesz mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","shortLead":"Kormányközeli szervezet jóvoltából készült kiadvány nőnap alkalmából, ami fideszes kampányanyagnak is simán beillik. ","id":"20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b624f-b2f2-4a0f-aa19-75f6df6b3ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_no_a_szoda_es_a_viz__fideszesek_uzentek_nonap_alkalmabol","timestamp":"2019. március. 07. 20:20","title":"\"A nő a szóda és a víz\" – fideszesek üzentek nőnap alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","shortLead":"Sok pártból jövünk, de a célunk közös, írták a kezdeményezésről.","id":"20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bf99f-f0c8-40ff-b094-508f44a20f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kozos_Facebookoldalon_harcolnak_tovabb_az_ellenzeki_kepviselonok","timestamp":"2019. március. 07. 18:37","title":"Közös Facebook-oldalon harcolnak tovább az ellenzéki képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány. Most a versenyképességre hivatkozva kiradírozná a radírozást. A munkaalapú társadalom helyett tudásalapú társadalom lett a jelszó. Vélemény.","shortLead":"2010 után minden progresszív oktatási elképzelést, tanulmányt, szakkifejezést igyekezett kiradírozni az Orbán-kormány...","id":"20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0e3a63-14fe-4578-a5fa-fa5236173877","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Sajat_oktatasi_ellenreformjat_keszul_eltorolni_a_kormany","timestamp":"2019. március. 07. 17:00","title":"Saját oktatási ellenreformját készül eltörölni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7372d0-5e2d-43d6-a3f2-60690ac06c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyíltan beszélt terhességének körülményeiről, és arról, hogy szinte minden egyes nap támadások érték. ","shortLead":"Nyíltan beszélt terhességének körülményeiről, és arról, hogy szinte minden egyes nap támadások érték. ","id":"20190307_Kisfiu_transznemu_ferfi_terhesseg_szules_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f7372d0-5e2d-43d6-a3f2-60690ac06c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd28fcf-d6e8-41ea-82a4-8d511f5f22ad","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kisfiu_transznemu_ferfi_terhesseg_szules_gyerek","timestamp":"2019. március. 07. 11:20","title":"Kisfiút szült egy transznemű férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]