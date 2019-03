Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert a Magyar Hangért akciózik.","shortLead":"Puzsér Róbert a Magyar Hangért akciózik.","id":"20190309_Ezt_az_akciot_aligha_reklamozza_majd_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2d28da-b581-4b1e-afa0-e1a57e6429ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ezt_az_akciot_aligha_reklamozza_majd_az_Aldi","timestamp":"2019. március. 09. 10:04","title":"Ezt az akciót aligha reklámozza majd az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1ad115-7381-484f-8bc4-90444e278931","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","timestamp":"2019. március. 09. 14:25","title":"Ha egy kutya a Google autóját kergeti, annak nyoma marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges országok békéje és biztonsága érdekében - mondta a honvédelmi miniszter szombaton, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tizedik évadának megnyitó ünnepségén.","shortLead":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges...","id":"20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e393d-d788-4be0-b9e6-082d763314e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. március. 09. 21:57","title":"Erős magyar hadsereget akar a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal; sztrájkoltak a Hankook dolgozói, meg is kapták a fizetésemelést. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal...","id":"20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf881d52-67be-4064-a075-dd3d82668fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","timestamp":"2019. március. 10. 07:00","title":"És akkor a jólértesült Gulyás Gergely bemondta a szeptemberi válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik az ellenzéki összefogás. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik...","id":"20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d67a0cb-2852-4e26-8b9f-fd0646a098cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","timestamp":"2019. március. 10. 18:00","title":"Jobban utálják Orbánt, mint egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","shortLead":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","id":"20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750a5f6-9509-4bf1-a5ec-b0d1730d269d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","timestamp":"2019. március. 09. 16:32","title":"Hazajött dolgozni a magyar targoncás Ausztriából, de a magyar szabályok nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3efdfa-f688-41d4-a7d1-f6be1bd2d90f","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kevés gyerekjáték váltott ki annyi indulatot, mint ez a műanyag baba. A ma 60 éves Barbie-t a kritikusai felelőssé teszik a kislányok testképzavaraiért, nyílt szexualitással vádolják, az ostoba szőke prototípusát látják benne. Pedig amikor tervezője egy felnőtt nőt formázó babát adott a kislányok kezébe, azt akarta, hogy az önálló, sikeres nő szerepmodelljét testesítse meg. ","shortLead":"Kevés gyerekjáték váltott ki annyi indulatot, mint ez a műanyag baba. A ma 60 éves Barbie-t a kritikusai felelőssé...","id":"20190309_60_eves_az_ordog_muanyag_hugicaja_Barbie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3efdfa-f688-41d4-a7d1-f6be1bd2d90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401860d5-3a52-40a6-8db4-61fb9321b601","keywords":null,"link":"/elet/20190309_60_eves_az_ordog_muanyag_hugicaja_Barbie","timestamp":"2019. március. 09. 20:00","title":"60 éves Barbie, az ördög műanyag kishúga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy testű tengeri élőlénynek ütközött egy szárnyas komphajó szombaton a Japánhoz tartozó Szado-sziget térségében, a balesetben 87 utas sérült meg - közölte a japán parti őrség.","shortLead":"Nagy testű tengeri élőlénynek ütközött egy szárnyas komphajó szombaton a Japánhoz tartozó Szado-sziget térségében...","id":"20190309_Utkozott_egy_tengeri_lennyel_egy_japan_komp_sokan_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3def604b-d7df-452d-8ff7-4d5baf59d848","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Utkozott_egy_tengeri_lennyel_egy_japan_komp_sokan_megserultek","timestamp":"2019. március. 09. 17:14","title":"Ütközött egy tengeri lénnyel egy japán komp, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]