[{"available":true,"c_guid":"c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült úgy, hogy az még biztonságos is legyen.","shortLead":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült...","id":"20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b5bc2-d120-44b2-a7d3-2dc36f69735c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","timestamp":"2019. március. 08. 15:03","title":"Androidosok is használhatják az iPhone-ok egyik kedvenc funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok, nyílások. Úgy tűnik, a felhasználók leszavazták az új trendet.","shortLead":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok...","id":"20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6c1db-f6e5-4a3c-8890-fdc23fbdfaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","timestamp":"2019. március. 10. 09:03","title":"Végleg befellegzett a \"jövő mobiljának\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagyvárad tér és a Határ út között festenek fel buszsávot, de egyelőre még mehetnek benne az autósok.","shortLead":"A Nagyvárad tér és a Határ út között festenek fel buszsávot, de egyelőre még mehetnek benne az autósok.","id":"20190308_Kozeleg_a_metropotlas_kovetkezo_uteme_jonnek_a_buszsavok_az_Ulloi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74501b34-b9f8-4ad9-b61e-196f430ea554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Kozeleg_a_metropotlas_kovetkezo_uteme_jonnek_a_buszsavok_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. március. 08. 15:15","title":"Közeleg a metrópótlás újabb üteme, jönnek a buszsávok az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f369a9-e76a-44ac-abfa-4ee8283ed2c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gépen több mint százötvenen tartózkodtak. ","shortLead":"A gépen több mint százötvenen tartózkodtak. ","id":"20190310_Repulogep_zuhant_le_Etiopiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f369a9-e76a-44ac-abfa-4ee8283ed2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882cf9b-f470-4d58-8c0c-65b321ae027a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Repulogep_zuhant_le_Etiopiaban","timestamp":"2019. március. 10. 10:42","title":"Repülőgép zuhant le Etiópiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.","shortLead":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte...","id":"20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a0067a-ed8e-4f32-a2c9-f012afef639c","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","timestamp":"2019. március. 09. 15:17","title":"Tüzérségi eszközöket találtak a Széchenyi fürdőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt az államtitkár azzal indokolta, hogy már több mint 55 ezer tanár lépett előre - minősítési eljárás során - pedagógus I. fokozatból pedagógus II. fokozatba.\r

\r

","shortLead":"Ezt az államtitkár azzal indokolta, hogy már több mint 55 ezer tanár lépett előre - minősítési eljárás során...","id":"20190309_Otvenotezer_tanar_szerezte_meg_a_pedagogus_II_fokozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b9011-3e3d-4abf-a7bc-5e49bbaa6163","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Otvenotezer_tanar_szerezte_meg_a_pedagogus_II_fokozatot","timestamp":"2019. március. 09. 08:59","title":"Rétvári szerint sikeres a pedagógus-életpályamodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bbf4c-318d-4428-851e-0ef01596ff28","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nagyon komoly vádakat és érveket sorakoztat fel Michael Jackson ellen a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm. Wade Robson és James Safechuck vallomásának mégis az az egyik legfontosabb kérdése, hogy ha Michael Jackson egy szörnyeteg, akkor hogy lehet szeretni?","shortLead":"Nagyon komoly vádakat és érveket sorakoztat fel Michael Jackson ellen a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm...","id":"20190308_Parizsban_megtanitott_maszturbalni_igy_kezdodott_az_egesz_Michael_Jackson_Leaving_Neverland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bbf4c-318d-4428-851e-0ef01596ff28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045315e0-308b-4e29-98ab-74073a501569","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Parizsban_megtanitott_maszturbalni_igy_kezdodott_az_egesz_Michael_Jackson_Leaving_Neverland","timestamp":"2019. március. 08. 15:00","title":"„Michael Jackson Párizsban megtanított maszturbálni, így kezdődött az egész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","shortLead":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","id":"20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c2e075-4bfe-4c12-85c4-132c5b22aed8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","timestamp":"2019. március. 08. 16:53","title":"Hazatérhet a kórházból a brit nő, aki lebénult, miután egy magyar étteremben evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]