[{"available":true,"c_guid":"f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","shortLead":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","id":"20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb465c1-c5b6-4b3a-9c23-3f26bc40e3ed","keywords":null,"link":"/sport/20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","timestamp":"2019. március. 09. 16:55","title":"Két döntőt is kizárással bukott Liu Shaolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig nem volt áram.","shortLead":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig...","id":"20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0cd2e-16f2-4244-9eca-1d1e7397360b","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","timestamp":"2019. március. 09. 21:08","title":"Áram nem volt, kézzel hajtották a lélegeztetőgépet Venezuelában, de meghalt a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza fel terapeutája, Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus nemrég megjelent, Függőben című könyvében. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Az alkoholfüggő Tamás komoly lépésre szánja el magát: le akar szokni. A nehéz, de sikeres terápia történetét dolgozza...","id":"20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a247eed-cc42-48ca-ae77-90cfa0d55719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d799069b-ec40-4977-b92f-0124a90d5140","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190310_A_szulokrol_is_levalunk_Ugyanez_a_helyzet_a_terapeutankkal","timestamp":"2019. március. 10. 20:15","title":"A szülőkről is leválunk - ugyanez a helyzet a terapeutánkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben, 676 épületet rongált meg a viharos szél csak aznap.","shortLead":"Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben, 676 épületet rongált meg a viharos szél csak aznap.","id":"20190311_Lengyelorszagban_kozel_negyszazezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_a_het_vegi_viharok_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5758d88b-f59f-43c7-8b93-09a927084165","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Lengyelorszagban_kozel_negyszazezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_a_het_vegi_viharok_utan","timestamp":"2019. március. 11. 09:27","title":"Majdnem négyszázezer háztartás maradt áram nélkül a vihar miatt Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1 millió forintot ad a Mindenki Magyarországa Mozgalom annak, aki választási csalást leplez le.","shortLead":"1 millió forintot ad a Mindenki Magyarországa Mozgalom annak, aki választási csalást leplez le.","id":"20190310_MarkyZay_egymillio_a_csalasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94cac40-8d1f-467f-978d-d30c85d4ec48","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_MarkyZay_egymillio_a_csalasok_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 13:55","title":"Márky-Zay: egymillió a csalások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869758b3-b9c8-4ec3-8267-81bdfd10e360","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A berni követ, a Félvilág és az Örök tél rendező-forgatókönyvíró párosa bizonyos szempontból nagyon odatette első mozifilmjét. S ez a bizonyos szempont a tökéletes, klasszikus film noir megalkotása. Az Apró mesék ugyanis tökéletesen klasszikus film noir. Éppen ezért unalmas. Kritika. ","shortLead":"A berni követ, a Félvilág és az Örök tél rendező-forgatókönyvíró párosa bizonyos szempontból nagyon odatette első...","id":"20190309_Apro_mesek_Szabo_Kimmel_Tamasnak_nagyon_megy_a_filmmuzeumi_tarlatvezetes_de_ennel_tobb_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869758b3-b9c8-4ec3-8267-81bdfd10e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953372aa-1301-431f-adc4-53fd1a03e9fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190309_Apro_mesek_Szabo_Kimmel_Tamasnak_nagyon_megy_a_filmmuzeumi_tarlatvezetes_de_ennel_tobb_kellene","timestamp":"2019. március. 09. 11:00","title":"Szabó Kimmel Tamásnak nagyon megy a filmmúzeumi tárlatvezetés, de ennél több kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést a templomban, másvalakinek pedig az autóját rongálta meg.","shortLead":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést...","id":"20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2275b437-dcde-4c2f-82c2-98bc198bdbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","timestamp":"2019. március. 11. 07:32","title":"Börtönbe megy a templomban randalírozó, majd ismeretlen nőket bántalmazó hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]