[{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9c6ac2-85b0-42c4-b678-519c915c96f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem fontban, forintban. Ennyit egy hét alatt keres meg. ","shortLead":"Nem fontban, forintban. Ennyit egy hét alatt keres meg. ","id":"20190226_kepa_arrizabalaga_maurizio_sarri_chelsea_manchester_city_buntetes_angol_ligakupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9c6ac2-85b0-42c4-b678-519c915c96f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18263db7-04aa-4195-b99d-031cd9378206","keywords":null,"link":"/sport/20190226_kepa_arrizabalaga_maurizio_sarri_chelsea_manchester_city_buntetes_angol_ligakupa","timestamp":"2019. február. 26. 15:11","title":"Megbüntették az ellenszegülő Kepát, 72 milliója bánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a02ae3f-5c4b-4574-8fdb-ce49036cb56b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jamie Foxx egy jótékonysági gálán nevezte magát szingli férfinak.","shortLead":"Jamie Foxx egy jótékonysági gálán nevezte magát szingli férfinak.","id":"20190227_Nem_lesz_ebbol_parizsi_eskuvo_szakitott_Jamie_Foxx_es_Katie_Holmes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a02ae3f-5c4b-4574-8fdb-ce49036cb56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63edc6-855a-476e-9d02-60652309b10f","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Nem_lesz_ebbol_parizsi_eskuvo_szakitott_Jamie_Foxx_es_Katie_Holmes","timestamp":"2019. február. 27. 10:22","title":"Nem lesz ebből párizsi esküvő, szakított Jamie Foxx és Katie Holmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szédületes gazdasági siker.","shortLead":"Szédületes gazdasági siker.","id":"20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5acacc-17b0-42e5-9230-dc7f86aa6537","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. február. 26. 12:34","title":"30 ezer négyzetméternyi ingatlant szerzett egy év alatt Tiborcz és Mészáros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin literenkénti átlagára 362 forintra, a gázolajé 395 forintra nőtt.","shortLead":"A benzin literenkénti átlagára 362 forintra, a gázolajé 395 forintra nőtt.","id":"20190227_Tovabb_dragult_a_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258a2ff-6c18-4483-956a-129360ea15b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Tovabb_dragult_a_benzin","timestamp":"2019. február. 27. 06:18","title":"Tovább drágult a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral szerelt mobilját. Nehéz is lenne nem kiszúrni: az eszköz akkora, mintha két telefont olvasztottak volna egybe. ","shortLead":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral...","id":"20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104a8eba-895d-4cb5-b29f-83af312967a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Az igazi féltégla: ez a mobil egy hétig is bírja töltés nélkül, de megvan az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","shortLead":"Matolcsy újabb 6 évet kap a jegybank élén.","id":"20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e2b977-fd00-4309-94f9-12f8e13bde79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ader_rabolintott_Orban_javaslatara__ujra_Matolcsy_lesz_az_MNB_elnoke","timestamp":"2019. február. 28. 09:27","title":"Áder rábólintott Orbán javaslatára: újra Matolcsy lesz az MNB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","shortLead":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","id":"20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff222f85-8cfe-4193-929f-467a49942e1c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Villamos és taxis ütközött a Móriczon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]