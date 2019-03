Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","shortLead":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","id":"20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a0b09-10ef-4b6f-aa15-b6316d972765","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","timestamp":"2019. március. 10. 06:41","title":"Polgárpukkasztás kimaxolva: milliárdosoknak szánt tuning Rolls-Royce-ba pattantunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","shortLead":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","id":"20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315223a5-832a-48fa-9620-6009a24c49fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","timestamp":"2019. március. 09. 15:57","title":"Három év börtönt kapott Gruevszki unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar űrszektor lehetőséget kapott, hogy felzárkózzon.","shortLead":"A magyar űrszektor lehetőséget kapott, hogy felzárkózzon.","id":"20190309_Magyar_muholdat_szeretne_az_urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d353d74d-aa6a-4b47-8f05-fe5736051d94","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Magyar_muholdat_szeretne_az_urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos","timestamp":"2019. március. 09. 14:07","title":"Magyar műholdat szeretne az űrkutatásért felelős miniszteri biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje autókaravánokba szervezik.","shortLead":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje...","id":"20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7329622f-abae-4e15-abb1-98daf070252c","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","timestamp":"2019. március. 11. 08:27","title":"Tizenkilenc utast raboltak el Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták...","id":"20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3072b0-e8d4-440a-aff9-75a767ba4429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 10. 17:54","title":"Nem volt senki akkora mázlista, hogy elvigye a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek a klímaváltozás hatására bekövetkezett változásaihoz igazítják táplálékkeresési szokásaikat.



","shortLead":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek...","id":"20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0036e-9bc6-41c8-9bb7-bb7833a61fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","timestamp":"2019. március. 09. 14:03","title":"Változtatnak a konyhájukon a delfinek és a fókák, mert a klímaváltozás miatt üresedik a spájz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett, Lukácsi pedig nem vásárolni ment, de elment egy Aldiba. Vitt lapot.","shortLead":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett...","id":"20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6961f-59a9-495f-a6a2-b300c7802c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","timestamp":"2019. március. 09. 14:20","title":"Az egykori KDNP-s Lukácsi Katalin Magyar Hangot vitt az Aldiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]