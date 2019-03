Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak Hollandiában, a groningeni árapálysíkságon és a part menti szigeteken - közölték holland tudósok. ","shortLead":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak...","id":"20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec4479-2156-4350-bb23-a78aca8573f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","timestamp":"2019. március. 10. 18:14","title":"Teherhajó-baleset: 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató cég szerint a túlóratörvény elleni tiltakozások eredményei a februári pártszimpátiákban látszódnak, így azt lehet megállapítani, hogy a baloldal nem tudott ezekből profitálni, a Jobbik viszont igen. A Fidesz népszerűségét nem rázta meg jelentősen a tiltakozássorozat.\r

\r

","shortLead":"A közvélemény-kutató cég szerint a túlóratörvény elleni tiltakozások eredményei a februári pártszimpátiákban...","id":"20190311_IDEA_a_baloldal_semmit_nem_profitalt_a_tuloratorvenyes_tiltakozasokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398fe855-7f23-4e16-b1f4-ff642090f2fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_IDEA_a_baloldal_semmit_nem_profitalt_a_tuloratorvenyes_tiltakozasokbol","timestamp":"2019. március. 11. 11:09","title":"IDEA: a baloldal semmit nem profitált a túlóratörvényes tiltakozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.","shortLead":"A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.","id":"20190312_Hatarozatlan_ideju_sztrajk_kezdodott_a_Hankooknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a1fedf-caae-46ad-bfb9-eeb0e035d46d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Hatarozatlan_ideju_sztrajk_kezdodott_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 12. 14:43","title":"Határozatlan idejű sztrájk kezdődött a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb85dc-3c8e-4d12-8899-adf63752d43d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jaltáért, a vasfüggönyért! - egyszerre volt történelmi elégtétel és elismerés hazánk NATO-csatlakozása Áder János szerint.","shortLead":"Jaltáért, a vasfüggönyért! - egyszerre volt történelmi elégtétel és elismerés hazánk NATO-csatlakozása Áder János...","id":"20190312_Ader_Janos_NATO_tagsag_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95cb85dc-3c8e-4d12-8899-adf63752d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc1c88e-015c-4278-92ad-587cbf78a468","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Ader_Janos_NATO_tagsag_evfordulo","timestamp":"2019. március. 12. 13:55","title":"Áder: Jó tudni, hogy végre nem vagyunk egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai Néppárt frakcióvezetőjének és csúcsjelöltjének Budapestre érkezése alkalmából. A próbálkozás nem sikerült, a plakátot letakarták. ","shortLead":"A párt aktivistái és elnökségi tagja átragasztották az egyik sorosozós-junckerezős-brüsszelezős plakátot az Európai...","id":"20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed6fff8-8735-43da-b6af-fe24999dbac0","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_plakat_orban_viktor_manfred_weber_mszp_aktivista_akcio_latogatas","timestamp":"2019. március. 12. 11:05","title":"Meghekkelt kormányplakáton próbált üzenni Webernek az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7823450d-71d6-43f8-8bcc-d007302e17f8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy pályára rohanó szurkoló mérkőzés közben, ököllel vágta nyakon Jack Grealish-t, a vendég Aston Villa csapatkapitányát a Birmingham elleni angol másodosztályú városi rangadón.\r

\r

","shortLead":"Egy pályára rohanó szurkoló mérkőzés közben, ököllel vágta nyakon Jack Grealish-t, a vendég Aston Villa...","id":"20190310_okollel_vagta_nyakon_egy_ellendrukker_az_Aston_Villa_csapatkapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7823450d-71d6-43f8-8bcc-d007302e17f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7e66cd-86ee-49c6-8b50-f66cde5451cb","keywords":null,"link":"/sport/20190310_okollel_vagta_nyakon_egy_ellendrukker_az_Aston_Villa_csapatkapitanyat","timestamp":"2019. március. 10. 19:39","title":"Leütötte az Aston Villa csapatkapitányát egy pályára szabadult ellendrukker ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","shortLead":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","id":"20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c248d3-5aa4-4fff-8949-885ec535e322","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","timestamp":"2019. március. 11. 19:59","title":"Elhalasztotta az algériai elnökválasztást a húsz éve hatalmon lévő Buteflika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 ezer ember maradt áram nélkül.","shortLead":"Több mint 300 ezer ember maradt áram nélkül.","id":"20190311_Energetikai_veszhelyzetet_hirdettek_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9b5124-d98a-4267-b2ee-fbeafc4f2c5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Energetikai_veszhelyzetet_hirdettek_Csehorszagban","timestamp":"2019. március. 11. 08:30","title":"Energetikai vészhelyzetet hirdettek Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]