Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","shortLead":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","id":"20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9736d5e-6dc5-4196-a1f3-293208c44951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","timestamp":"2019. március. 11. 05:20","title":"Rászállhat a NAV a munkaerő-kölcsönzéssel trükköző cégekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tagjai értékelnék a Fidesz politikáját és a magyarországi demokrácia helyzetét. ","shortLead":"Tagjai értékelnék a Fidesz politikáját és a magyarországi demokrácia helyzetét. ","id":"20190311_Vizsgalobizottsagot_kuldenenek_Magyarorszagra_a_Neppart_vezeto_politikusai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aaa7c-0a5b-4960-908e-e488114784ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Vizsgalobizottsagot_kuldenenek_Magyarorszagra_a_Neppart_vezeto_politikusai","timestamp":"2019. március. 11. 17:54","title":"Vizsgálóbizottságot küldenének Magyarországra a Néppárt vezető politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c693ffb-3b72-473a-b0eb-e9d2a434316e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő irodáinak, lehet-e egyáltalán erről általánosságban beszélni? Milyen pozitív változásokat hozhat a technológiai fejlődés? ","shortLead":"Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő irodáinak, lehet-e egyáltalán erről általánosságban beszélni? Milyen...","id":"20190312_Hogyan_neznek_ki_a_jovo_irodai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c693ffb-3b72-473a-b0eb-e9d2a434316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fdb41b-08af-4f74-95d3-3d13509ba2a1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190312_Hogyan_neznek_ki_a_jovo_irodai","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Hogyan néznek ki a jövő irodái?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","shortLead":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","id":"20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c8f45b-1e55-4d87-a160-aa4bdc2fec07","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","timestamp":"2019. március. 12. 11:16","title":"Családtag lopta el a pónit, drogot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","shortLead":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","id":"20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b9e10-ea06-411e-89e9-530bb05e11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","timestamp":"2019. március. 11. 14:06","title":"Csendesebb lesz a fogaskerekű, cserébe egy hónapig nem jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]