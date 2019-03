Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77a800d-00c6-4940-b998-73b1935d3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország a tiltott weboldalakat blokkoló szoftvereket telepített az ország iskoláiba és azt tervezi, hogy hazafias átnevelő táborba küldi azokat a fiatalokat, akik az „agymosás” következtében bűncselekményeket követtek el.","shortLead":"Oroszország a tiltott weboldalakat blokkoló szoftvereket telepített az ország iskoláiba és azt tervezi, hogy hazafias...","id":"20190314_Hazafias_katonai_taborba_kerulnek_Oroszorszagban_az_agymosott_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77a800d-00c6-4940-b998-73b1935d3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b615683f-ff19-4041-be96-96c46868c5a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Hazafias_katonai_taborba_kerulnek_Oroszorszagban_az_agymosott_fiatalok","timestamp":"2019. március. 14. 09:43","title":"Hazafias katonai táborba kerülnek Oroszországban az „agymosott” fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","shortLead":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","id":"20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12267b29-e57b-4de1-a662-30a4b297f23f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","timestamp":"2019. március. 14. 16:11","title":"Nobel-békedíjas lehet Greta Thunberg, a 16 éves svéd környezetvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9b14d5-09df-41e9-abdd-e119c3c127ec","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nagy volumenű roma felzárkóztatási programon agyalnak az Agrárminisztériumban, amivel megoldanák a vidéki munkaerőhiányt, és egyben a cigányságnak is kitörési lehetőséget teremtenének – derül ki a hvg.hu birtokába került munkaanyagból. Az Agroma-program akár már jövőre indulhatna, feltéve, hogy az Emmi és az összes érintett tárca is a javaslat mellé áll, plusz az Orbán-kormány még pénzt is ad a megvalósításra. A javaslat egyik megálmodója szerint ezzel végre stabil munkahelyhez juttatnák a romákat, és szó sincs arról, hogy a tervben szereplő bentlakásos szakközépiskolákkal kiszakítanák a résztvevőket a családjukból.","shortLead":"Nagy volumenű roma felzárkóztatási programon agyalnak az Agrárminisztériumban, amivel megoldanák a vidéki...","id":"20190314_agroma_program_agrarminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9b14d5-09df-41e9-abdd-e119c3c127ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc14c2e-bac1-444f-8286-19c90f25f16d","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_agroma_program_agrarminiszterium","timestamp":"2019. március. 14. 06:30","title":"Roma tinikből képeznék bentlakásos iskolákban a jövő gazdálkodóit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit a néppárti csúcsjelölt szabott. A Fidesz marad a Néppártban.","shortLead":"A német Welt úgy interpretálja a Weber–Orbán-találkozót, hogy azon Orbán mindhárom feltételben engedett, amit...","id":"20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a79775-c339-4634-a82e-cb4675c61b75","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Welt_Orban_kapott_egy_utolso_eselyt","timestamp":"2019. március. 13. 16:06","title":"Welt: Orbán kapott egy utolsó esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben azt írták: csak akkor tudnak tárgyalni az együttműködésről, ha egyértelmű politikai és jogi felhatalmazást kapnak a folytatásra. ","shortLead":"Közleményükben azt írták: csak akkor tudnak tárgyalni az együttműködésről, ha egyértelmű politikai és jogi...","id":"20190314_A_CEU_halas_a_bajor_segitsegert_de_garanciakat_var_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f099cfd9-f03b-4c62-aa7d-6252b5fe53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_CEU_halas_a_bajor_segitsegert_de_garanciakat_var_Orbantol","timestamp":"2019. március. 14. 15:21","title":"A CEU hálás a bajor segítségért, de garanciákat vár Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","id":"20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607655d8-3d7b-4ab5-b575-0d39b6ce5706","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","timestamp":"2019. március. 13. 11:30","title":"Tényleg Patai Mihály lehet az MNB új alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és az ikerterhességekre is kitér.","shortLead":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és...","id":"20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc66d928-73f7-46a9-b494-25c0d6467618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","timestamp":"2019. március. 13. 11:06","title":"Részletezték a családvédelmi akciótervet, külföldiek is kaphatnak hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12f60f1-0e11-4a2d-b0cc-c45418e5f8f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyenre sikeredett a négykarikás német prémiummárka első tisztán elektromos szedánja.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyenre sikeredett a négykarikás német prémiummárka első tisztán elektromos szedánja.","id":"20190313_europaba_jott_az_audi_teslaveronek_igerkezo_sportos_szedanja_megneztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d12f60f1-0e11-4a2d-b0cc-c45418e5f8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe9b68e-41f9-45e9-83d3-8fa222e47d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_europaba_jott_az_audi_teslaveronek_igerkezo_sportos_szedanja_megneztuk","timestamp":"2019. március. 13. 11:21","title":"Európába jött az Audi Tesla-verőnek ígérkező sportos szedánja, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]