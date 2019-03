Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és a növekvő költségekkel küzdenek – ez derült ki a Fidelity International legfrissebb Elemzői Felméréséből. A befektetési alapkezelő ennek ellenére óvatosan derülátó a világgazdaság kilátásait illetően.","shortLead":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és...","id":"20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243a4a-4b91-4193-ae9c-ca1435b57c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","timestamp":"2019. március. 16. 09:26","title":"A Fidelity alapkezelő szerint világszerte romlik a vállalatok hangulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki pénteken jelent meg a christchurchi körzeti bíróság előtt, és aki április 5-én áll ismét a bírák elé.

","shortLead":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki...","id":"20190316_Tomeggyilkossagert_vadat_emeltek_a_christchurchi_lovoldozo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada01c7-4134-4c6b-b45c-e6b0924b16c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Tomeggyilkossagert_vadat_emeltek_a_christchurchi_lovoldozo_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 14:02","title":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a christchurchi lövöldöző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6","c_author":"Dobos Emese","category":"elet","description":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított, ma már szinte csak egyetlen mester készíti a tavaly újragondolt szegedi papucsot.","shortLead":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított...","id":"20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caafbbb0-e31c-4014-820e-9171612f4039","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","timestamp":"2019. március. 16. 14:00","title":"Egyre többen hordanák, de ki fogja elkészíteni a szegedi papucsot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai repülőgépgyár nem áll le a típus gyártásával, a kiszállításukat a megrendelőknek azonban átmeneti leállítja. ","shortLead":"Az amerikai repülőgépgyár nem áll le a típus gyártásával, a kiszállításukat a megrendelőknek azonban átmeneti...","id":"20190315_boeing_737_max_megrendelok_kiszallitas_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc0a44-6037-4cc9-b14a-70063fc93f64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_boeing_737_max_megrendelok_kiszallitas_felfuggesztes","timestamp":"2019. március. 15. 19:58","title":"Egyelőre nem adnak át több Boeing MAX-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","shortLead":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","id":"20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ef1b7-2475-43ae-806c-76d676b70192","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","timestamp":"2019. március. 16. 19:37","title":"Ez az öt szám több mint hárommilliárd forintot érhetett egy telitalálat esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése. A demonstráción most többen vettek részt, mint a korábbi hétvégeken.","shortLead":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése...","id":"20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9545e-9364-49ad-8c12-24a6d8d7488e","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2019. március. 16. 16:04","title":"Párizsban megint elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","shortLead":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","id":"20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b59419-aac7-4961-a446-205716cc6e10","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 09:40","title":"A DK kis győzelme az Orbán-rendszer ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Rudolf Péterje vagy Kern Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f8544-2221-42e4-a70f-144474e21fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","timestamp":"2019. március. 16. 20:00","title":"Jéger Zsombor: Mindig van nálam egy-két csikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]