Három év szabadságvesztésre ítélt az ulmi bíróság egy nagyüzemi állattartót Németországban, a bíró az ítélet indoklásában ipari méretű pokolról beszélt – írja az agrarszektor.hu. Egyelőre nálunk nincs példa ilyen szigorú büntetésre, Magyarországon, haszonállatok esetében ősszel jelentettek fel egy tiszaföldvári sertéstartót. Németországban, úgy tűnik, most bekeményítettek, letöltendő börtönre ítélték a gazdálkodót. A bíró az ítélet indoklásában úgy fogalmazott, hogy ipari méretű pokol volt az állattartó telepen.

A merklingeni állattartó telepen több száz sertés pusztult el a tartási körülmények miatt, illetve többet a sérüléseik miatt kellett leölni. A telepen egyébként ezerkétszáz disznót tartott egy család túlzsúfolt ólakban, borzalmas higiéniai körülmények között, ahol emiatt nagy volt a mortalitás. Az is előfordult, hogy a német gazdálkodó kalapáccsal verte agyon az állatot. Bár a bíróság a gazda családtagjainak felelősségét is vizsgálta, de csak a családfőt ítélték el. A telepen felügyeletet ellátó állatorvos ellen is eljárást indítottak a nyomozás akadályozása miatt.

Az állatkínzást egy német állatvédő szervezet leplezte le, egy televíziós társaság közreműködésével felvételeket készítettek, ennek alapján tették meg a feljelentést. Őket is megbüntették az illetéktelen behatolás miatt, ezért 100 euró bírsággal sújtották a szervezet tagjait.

Többször is álltak már nagyüzemi állattartók bíróság előtt, de súlyos ítélet eddig még nem született Németországban. Most meghozták az első, súlyos elmarasztaló ítéletet. A letöltendő börtönbüntetés mellett a gazdát örökre eltiltották az állatok tartásától.

Magyarországon is egyre gyakrabban emelnek vádat állatkínzás miatt, és az is előfordult, hogy szabadságvesztést szabtak ki büntetésül, ám azt többnyire végrehajtásukban felfüggesztik. Legutóbb Tiszaföldváron leplezett le egy haszonállattartót a telep egyik elbocsátott alkalmazottja. A férfi videofelvételeket készített a zsúfolt ólakról, ahol a tavaly nyári hőség idején több sertés is elpusztult, több állattetemet, a hatályos törvényeket figyelmen kívül hagyva földeltek el. Az ügyben közigazgatási eljárás és rendőrségi nyomozás is indult.

A területileg illetékes kormányhivatal már tavaly ősszel lezárta a tiszaföldvári ügyet, három évre eltiltották a sertéstartó tevékenységtől a telep működtetőjét, és egy sor szabálytalanság miatt bírságot is kiszabtak. A telepen megsértették az állatvédelmi, az állategészségügyi szabályokat, de az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, tárolására és szállítására vonatkozó szabályokat is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal még ősszel feljelentést is tett állatkínzás és természetkárosítás miatt.