[{"available":true,"c_guid":"c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre titokban különböző szállodákban – közölte a helyi rendőrség.","shortLead":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre...","id":"20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74afe60a-aa93-4421-8204-b3218b8a9d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","timestamp":"2019. március. 21. 13:01","title":"Rejtett kamerákkal filmezték harminc dél-koreai hotel vendégeinek magánéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrortámadásban két tizenéves fiú is meghalt.","shortLead":"A terrortámadásban két tizenéves fiú is meghalt.","id":"20190320_Megkezdodott_a_christchurchi_meszarlas_aldozatainak_temetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae3a6e-0883-4904-9166-321b55a95ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Megkezdodott_a_christchurchi_meszarlas_aldozatainak_temetese","timestamp":"2019. március. 20. 05:16","title":"Megkezdődött a christchurchi mészárlás áldozatainak temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 25-től szavazhatunk a Libri irodalmi díjakra.

","shortLead":"Március 25-től szavazhatunk a Libri irodalmi díjakra.

","id":"20190320_Mi_lesz_az_ev_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3457615d-398f-4e09-b64b-5839b53d6280","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Mi_lesz_az_ev_konyve","timestamp":"2019. március. 20. 16:38","title":"Mi lesz az év könyve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri Törvényszék mai végzése szerint ugyanis ezen döntéseit nem lehet megtámadni, ezek miatt nem lehet jogorvoslatot kérni.","shortLead":"Handó Tünde tetszése szerint élhet, akár vissza is a bírói pályázatok eredménytelenné nyilvánításával, a Győri...","id":"20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bcab54e-6e60-47d6-9403-1a97e07491ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ece53a9-76a7-40bb-99ac-23a389e9576a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hando_Tunde_erinthetetlen_perelheto","timestamp":"2019. március. 20. 16:15","title":"Handó Tünde érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor egyetem és CEU együttműködésében. Ez azt jelentheti, a CEU maradhat Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor...","id":"20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be304259-d129-4636-99a6-65d1c60c1f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","timestamp":"2019. március. 20. 09:50","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán levélben biztosította a bajorokat, nem tesz keresztbe a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy verset kell írnunk, vagy legalább idéznünk.","shortLead":"Csak egy verset kell írnunk, vagy legalább idéznünk.","id":"20190321_Egy_csomo_helyen_ingyen_kavezhatunk_csutortokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843cdf4d-5cb3-4c87-b459-e2394f0ef7b2","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Egy_csomo_helyen_ingyen_kavezhatunk_csutortokon","timestamp":"2019. március. 21. 09:48","title":"Egy csomó helyen ingyen kávézhatunk csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb6b96-a7a5-4b4b-bcc8-d9b0577c8286","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","timestamp":"2019. március. 20. 08:34","title":"Támadók tüzet nyitottak egy brazil, nukleáris fűtőelemeket szálító konvojra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat, átverik őket – többek között azzal, hogy hamis kábítószereket árusítanak.","shortLead":"Az akcióval arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a főváros kedvelt szórakozó központjában lehúzzák a turistákat...","id":"20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea45256-0796-48ee-af4d-0b147b257eca","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felfujtak_a_jardara_hogy_atverik_a_turistakat_a_bulinegyedben_elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 20. 21:36","title":"Felfújták a járdára, hogy átverik a turistákat a bulinegyedben, elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]