[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán, sokadjára az elmúlt napokban, ellenérzéseket váltva ki ezzel a republikánus politikusok körében is.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán...","id":"20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e93d4-031d-412d-af8c-93bd3ca618db","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","timestamp":"2019. március. 21. 09:38","title":"Trump megint beleszállt a már halott John McCainbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza. Egy igencsak tarka-barka kép állt össze.","shortLead":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza...","id":"20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75230954-2b35-4105-8647-9f5de8cc0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","timestamp":"2019. március. 20. 10:42","title":"Terelés, a racionális vita megakadályozása – elemezték a kormány kommunikációját MTA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","shortLead":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","id":"20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a650d5a-233a-4010-a824-e899d58e13d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","timestamp":"2019. március. 19. 15:58","title":"Papi pedofília eltussolásáért ítélték el, de Ferenc pápa nem fogadta el a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel. Ezúttal sincs ez másként: ezúttal Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapja előtt tiszteleg a Google, ám a mostani animációt egészen máshogy készítették, mint az eddigieket.","shortLead":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel...","id":"20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89340752-f10f-4797-8d5a-05e218baa7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","timestamp":"2019. március. 21. 07:33","title":"Miért van ez a fura bábu a Google főoldalán? És hogy jön ide Johann Sebastian Bach?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új virtuálisvalóság-szemüveget, ami több szempontból is fejlettebb lett az elődjénél.","shortLead":"Az Oculus fejlesztői San Franciscóban, a Game Developers Conference nevű eseményen mutatták be az új...","id":"20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9bc5c5-0b8e-4dba-bd88-09fe6e3f965b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc8584e-0686-4dc1-b019-08de7918172d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_oculus_rift_s_virtualis_valosag_szemuveg_gdc_2019","timestamp":"2019. március. 20. 18:03","title":"Itt a Facebook újabb csodaszemüvege, amiben még élethűbb lett a virtuális valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","shortLead":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","id":"20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8838d2-f0aa-45dc-b3e4-46892f400829","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","timestamp":"2019. március. 19. 21:36","title":"Űrhajóablakra is lehet licitálni az Európai Űrügynökség árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b250225a-f058-4ea0-96d8-3e28253775d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Ausztráliánál felfedezett holdhal sem volt kicsi, az alábbi példány azonban, amit Portugáliában pillantottak meg, sokkal nagyobb nála.","shortLead":"Már az Ausztráliánál felfedezett holdhal sem volt kicsi, az alábbi példány azonban, amit Portugáliában pillantottak...","id":"20190321_holdhal_ausztralia_viz_alatti_fotozas_kulonleges_halak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b250225a-f058-4ea0-96d8-3e28253775d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d83451-9201-4377-ab21-74099ed058e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_holdhal_ausztralia_viz_alatti_fotozas_kulonleges_halak","timestamp":"2019. március. 21. 11:33","title":"Van ám nagyobb is az Ausztráliánál talált holdhalnál, ez például akkora, mint két ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","shortLead":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","id":"20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336c6220-884e-4eb9-96b7-6233e80fcd1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 19. 19:50","title":"A nyílt utcán sértegette öltözködése miatt a riporternőt az utrechti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]