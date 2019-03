Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett az egyetemen tanított San Juanban.","shortLead":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett...","id":"20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f32983-7be8-423f-9c21-39d44f22bdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","timestamp":"2019. március. 20. 15:10","title":"Ferdinandy György új könyvvel tért vissza Puerto Ricóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római Museo di Roma in Trasteverében.","shortLead":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római...","id":"20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee85415-e7a0-46de-a364-f4ea52ad34be","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","timestamp":"2019. március. 21. 17:53","title":"Magyar fotós életművéből nyílik kiállítás Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66214c-53f2-44cd-9107-b00731ac44b2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Orbán becsicskult. De ki mondja ezt el a magyaroknak?","shortLead":"Orbán becsicskult. De ki mondja ezt el a magyaroknak?","id":"20190321_Bator_Sir_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af66214c-53f2-44cd-9107-b00731ac44b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05c674-fdde-4ec6-b074-5f1b5d199558","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Bator_Sir_Orban","timestamp":"2019. március. 21. 08:20","title":"Tóta W.: Bátor Sir Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor egyetem és CEU együttműködésében. Ez azt jelentheti, a CEU maradhat Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor...","id":"20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be304259-d129-4636-99a6-65d1c60c1f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","timestamp":"2019. március. 20. 09:50","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán levélben biztosította a bajorokat, nem tesz keresztbe a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház...","id":"20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230701f-2c83-4f4e-8757-c3a14ae6ba95","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","timestamp":"2019. március. 21. 18:16","title":"Csak az EP-választásokig adna halasztást a Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b9d59-9a89-4fc8-916c-d10b3c8bce6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnézte a Leaving Neverlandet, és mindent átértékelt. Főleg a nevét.","shortLead":"Megnézte a Leaving Neverlandet, és mindent átértékelt. Főleg a nevét.","id":"20190321_A_ferfi_aki_Michael_Jacksonra_cserelte_a_nevet_most_mar_visszacsinalna_az_egeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9b9d59-9a89-4fc8-916c-d10b3c8bce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe54c679-ce0c-4e4d-90c1-7a6f8bd5c05d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_A_ferfi_aki_Michael_Jacksonra_cserelte_a_nevet_most_mar_visszacsinalna_az_egeszet","timestamp":"2019. március. 21. 09:22","title":"A férfi, aki Michael Jacksonra cserélte a nevét, most már visszacsinálná az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898d233c-f087-4193-b9d4-be0c5d86e25f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Papon történt baleset sérültjeihez mentőhelikoptert is hívtak. ","shortLead":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Papon történt baleset sérültjeihez mentőhelikoptert is hívtak. ","id":"20190320_baleset_szabolcs_szatmar_bereg_megye_pap_arok_munkasok_mentok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898d233c-f087-4193-b9d4-be0c5d86e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6952ee53-363d-4622-b748-0513ed1fcb74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_baleset_szabolcs_szatmar_bereg_megye_pap_arok_munkasok_mentok_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 18:21","title":"Súlyos baleset: hét munkást ütöttek el egy árokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és megfőzte.\r

","shortLead":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és...","id":"20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5241de-f042-40df-be74-93dfcd72942e","keywords":null,"link":"/elet/20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"A véreskezű sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]