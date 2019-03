Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","shortLead":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","id":"20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae38f3-baed-439c-ad03-59996ebaaaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","timestamp":"2019. március. 28. 13:33","title":"100 megapixel kamerájú mobillal jöhet ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesekönyvek és a fejből meseolvasás helyét sok családban már átvette a mobil és a táblagép, ez azonban a szakértő szerint egyáltalán nem jó. Előnyösebb a régi megoldáshoz folyamodni, és nem csak azért, mert ellazítja a kicsiket.","shortLead":"A mesekönyvek és a fejből meseolvasás helyét sok családban már átvette a mobil és a táblagép, ez azonban a szakértő...","id":"20190327_olvasas_esti_mese_gyerekmese_mesekonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b4b6618-bb1d-4f65-a4f2-65418088a3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811df40-ba60-4495-9a36-e60df7697894","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_olvasas_esti_mese_gyerekmese_mesekonyv","timestamp":"2019. március. 27. 14:33","title":"Szokott mesét olvasni a gyermekének? Fontos lenne, rengeteg mindenben segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty József hercegprímás.\r

\r

","shortLead":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty...","id":"20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7918c20c-6cd7-4576-8ac2-5db7836c9176","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. március. 27. 14:19","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német kertészeti beruházás terve a Kisalföldön. Egy külföldi kapott politikai hátszelet, miközben a kihívás nagyon is piaci.","shortLead":"Megdöbbentette a magyar termelőket egy 300 milliárd forintos német kertészeti beruházás terve a Kisalföldön...","id":"20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasberuhazas_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c220dce9-9218-45a3-a0e1-570b25b513fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Meg_a_Fideszt_is_meglepte_a_bezenyei_oriasberuhazas_terve","timestamp":"2019. március. 28. 12:51","title":"Még a Fideszt is meglepte a bezenyei óriásberuházás terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","shortLead":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","id":"20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbc88f-6e8f-42e8-b23b-af58b8374c75","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","timestamp":"2019. március. 29. 11:09","title":"Tigris és medve nyomorog egy elhagyott állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","id":"20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1952bd-d4a6-4484-a38f-7618034e4bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Íme a Golf-verőnek ígérkező Skoda Scala hazai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a3f0b-6801-4d4f-97ca-4fed7dc07a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Féltucatnyi nagybank is elég Magyarországon – üzeni Matolcsy György jegybankelnök. A kormánynak ötletei is vannak, hogyan egyesülhetnének.","shortLead":"Féltucatnyi nagybank is elég Magyarországon – üzeni Matolcsy György jegybankelnök. A kormánynak ötletei is vannak...","id":"20190327_Nem_bizna_a_kormany_a_piacra_hogy_melyik_bank_melyikkel_egyesuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a3f0b-6801-4d4f-97ca-4fed7dc07a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fba60b-bb40-47c0-ad86-5198a1f56be8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Nem_bizna_a_kormany_a_piacra_hogy_melyik_bank_melyikkel_egyesuljon","timestamp":"2019. március. 27. 14:26","title":"Nem bízná a kormány a piacra, hogy melyik bank melyikkel egyesüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","shortLead":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","id":"20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1953d2-5f6b-4c71-b92e-b688effeed4d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","timestamp":"2019. március. 28. 11:15","title":"Távoltartási végzést kért egy rajongója ellen Chris Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]