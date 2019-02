Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hétvége, ami a kávéról szól – és születésnapi buli bubival, koktélokkal, meglepetésekkel. A hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseménye, a KávéBár Bazár 10. jubileumi rendezvénye február 9-10-én a Millenárison.","shortLead":"Egy hétvége, ami a kávéról szól – és születésnapi buli bubival, koktélokkal, meglepetésekkel. A hazai kávé- és bárvilág...","id":"20190207_Minden_ami_kave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde15af-b7c1-4ea5-a418-a5dcd27d6256","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Minden_ami_kave","timestamp":"2019. február. 07. 19:54","title":"Minden, ami kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","id":"20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2914a-4184-4bce-9c9a-1ba6ac2a89a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","timestamp":"2019. február. 06. 16:10","title":"Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február végétől a jelenleginél jóval transzparesebb lehet a Facebook hirdetési rendszere. Hamarosan azt is megnézhetjük, ki adta át a hirdetőnek az adatainkat.","shortLead":"Február végétől a jelenleginél jóval transzparesebb lehet a Facebook hirdetési rendszere. Hamarosan azt is...","id":"20190207_facebook_hirdetes_reklam_targetalt_hirdetes_celzott_hirdetes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33d6da-866e-40b9-bbe5-3899d9cbad68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_facebook_hirdetes_reklam_targetalt_hirdetes_celzott_hirdetes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. február. 07. 10:33","title":"Most már látni fogja, honnan szerezte meg adatait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","shortLead":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","id":"20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01249b2-6c00-408c-b16f-472522d5129a","keywords":null,"link":"/elet/20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","timestamp":"2019. február. 08. 14:04","title":"A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatalmi válságban lévő országban ez most egy teszt: kinek engedelmeskednek a fegyveres erők. Egyelőre Maduro elnöknek.\r

