Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje. ","shortLead":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modern kori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje. ","id":"20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea888784-3709-4c40-a07a-4589030b020e","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","timestamp":"2019. április. 02. 11:05","title":"\"Nyugodtan agyba-főbe verhetsz\" – előzetes jött az Egy nő fogságban című filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5ea6-c116-4a7f-a249-2fae74f096ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És az Európai Néppárt más magyar tagszervezeteinek vezetőit, adta hírül a Miniszterelnöki Sajtóiroda.\r

\r

","shortLead":"És az Európai Néppárt más magyar tagszervezeteinek vezetőit, adta hírül a Miniszterelnöki Sajtóiroda.\r

\r

","id":"20190401_Orban_Viktor_fogadta_Semjen_Zsoltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5ea6-c116-4a7f-a249-2fae74f096ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f98828-dd45-4d89-85bf-40cd0bc3bf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_Viktor_fogadta_Semjen_Zsoltot","timestamp":"2019. április. 01. 14:09","title":"Orbán Viktor fogadta Semjén Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a szezon végén szerződést bontanak Thomas Doll-lal Hannoverben, pedig csak januárban érkezett a csapathoz. ","shortLead":"Úgy tűnik, a szezon végén szerződést bontanak Thomas Doll-lal Hannoverben, pedig csak januárban érkezett a csapathoz. ","id":"20190401_Egy_fel_szezont_birt_ki_Doll_a_Hannovernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e39bd79-9909-473e-a50e-a13af331f1ec","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Egy_fel_szezont_birt_ki_Doll_a_Hannovernel","timestamp":"2019. április. 01. 13:13","title":"Egy fél szezon után elküldhetik Dollt a Hannovertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","shortLead":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","shortLead":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","id":"20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5afeb1-0e90-4285-bf47-f02e6185968b","keywords":null,"link":"/sport/20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","timestamp":"2019. március. 31. 22:53","title":"Zidane fia kezdett a Madrid kapujában, három perc alatt gólt kapott. Aztán fordítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","shortLead":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","id":"20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891d8f68-e365-4de4-9478-f1cd73a01c89","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","timestamp":"2019. április. 01. 15:54","title":"Vannak néhányan, akik már most jól jártak Meghan Markle gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","id":"20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42895383-2930-4ab9-8d51-b918e2d626eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","timestamp":"2019. április. 02. 17:59","title":"Szabadon maradhat M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]