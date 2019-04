Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","shortLead":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","id":"20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee6eae-9475-4f3f-80b7-f14d44596c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 02. 20:55","title":"Két embert menekítettek ki egy lakástűzből Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb3aac3-290e-4d3f-9b70-abf5ac0037ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar lánynak társa is volt, lakásukban 20 millió forint összértékű drogot találtak a rendőrök. ","shortLead":"A magyar lánynak társa is volt, lakásukban 20 millió forint összértékű drogot találtak a rendőrök. ","id":"20190402_Vonattal_hozta_a_kokaint_a_Keletiben_elkaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcb3aac3-290e-4d3f-9b70-abf5ac0037ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fae193-056b-4b67-9d25-81754b6d75e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Vonattal_hozta_a_kokaint_a_Keletiben_elkaptak","timestamp":"2019. április. 02. 10:05","title":"Vonattal hozta a kokaint, a Keletiben elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn. ","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20190402_ebolajarvany_kongo_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220015df-8436-4d32-9958-1f2760038140","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_ebolajarvany_kongo_who","timestamp":"2019. április. 02. 06:05","title":"Megdöbbentően gyorsan kezdett terjedni az ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","shortLead":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","id":"20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a6fb63-af92-4d4c-9008-94c1f4d24dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","timestamp":"2019. április. 03. 13:03","title":"Napokon belül itt vannak a HP minden eddiginél jobb kijelzővel szerelt laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cee7e1-badd-4482-8540-9348d02267ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most derült ki, milyen áron jutott hozzá a Talentis az egykori Nap TV-székházhoz.","shortLead":"Most derült ki, milyen áron jutott hozzá a Talentis az egykori Nap TV-székházhoz.","id":"20190403_Egymilliard_forintot_fizetett_Meszaros_Lorinc_Gyarfas_Tamasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14cee7e1-badd-4482-8540-9348d02267ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8c916a-c575-4cf6-aacc-2c1a9c581d2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Egymilliard_forintot_fizetett_Meszaros_Lorinc_Gyarfas_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 03. 07:52","title":"Egymilliárd forintot fizetett Mészáros Lőrinc Gyárfás Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék újból és újból anélkül vág neki a következő választásoknak, hogy az előzőnek a tanulságait levonta volna – így lehet a legrövidebben összefoglalni a csütörtökön megjelenő legújabb HVG \"Kétharmad listaáron\" című elemzését.","shortLead":"Az ellenzék újból és újból anélkül vág neki a következő választásoknak, hogy az előzőnek a tanulságait levonta volna –...","id":"20190403_ellenzeki_partok_fidesz_szavazatok_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0072cc0-cc49-4fe6-9493-1efb1446a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadf67a3-7eaf-4515-8e0a-f787a8f3f50b","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_ellenzeki_partok_fidesz_szavazatok_valasztas","timestamp":"2019. április. 03. 12:58","title":"\"Az ellenzék feladata, hogy nulláról építsen egy új, NER-en kívüli világot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja. A Microsoft már megtalálta a probléma forrását, és dolgozik a hibajavításon. ","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja...","id":"20190402_skype_android_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ee0e6b-ada1-4a54-8de9-b1523240fbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9b8159-e8dc-4d89-81ab-24831fd65d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_skype_android_hiba","timestamp":"2019. április. 02. 11:03","title":"Idegesítő hibát találtak az androidos Skype-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]