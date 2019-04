Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monacói pilóta autója lassúsága miatt csak a harmadik lett. A motort azóta megjavították, és az is kiderült, mivel volt gond.","shortLead":"A monacói pilóta autója lassúsága miatt csak a harmadik lett. A motort azóta megjavították, és az is kiderült, mivel...","id":"20190405_F1_kiderult_hogy_mitol_doglott_le_Leclerc_Ferrarija_a_Bahreini_Nagydijon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06005e59-f29b-4684-bfa5-89e5b396767f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_F1_kiderult_hogy_mitol_doglott_le_Leclerc_Ferrarija_a_Bahreini_Nagydijon","timestamp":"2019. április. 05. 20:15","title":"F1: kiderült, hogy mitől döglött le Leclerc Ferrarija a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú új kutatás szerint – jelentette a BBC.","shortLead":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú...","id":"20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faf006-4511-4edf-a88e-756001f30d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","timestamp":"2019. április. 06. 14:03","title":"Ennyit az oltásellenességről: felülmúlta a tudósok várakozásait a HPV-oltás hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","shortLead":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","id":"20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce362e38-fe0a-4a32-bada-68e9d7e7003a","keywords":null,"link":"/sport/20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","timestamp":"2019. április. 06. 20:34","title":"NB I: Mészáros-Seszták 0-4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","shortLead":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","id":"20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0e595-a423-4ee8-b7be-7a968ea589c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 13:24","title":"Talpig Néppártba öltözve gyűjt aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e4810-202f-427d-acb6-06a0c37d567d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bárki támogathatja a kezdeményezést, sőt tulajdonos is lehet a sérült embereket alkalmazó vállalkozásban.","shortLead":"Bárki támogathatja a kezdeményezést, sőt tulajdonos is lehet a sérült embereket alkalmazó vállalkozásban.","id":"201914_green_jupiter_foodtruck_fogyatekkal_elokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7e4810-202f-427d-acb6-06a0c37d567d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b33c54-6d0a-41fb-97a0-8c8b2b430e78","keywords":null,"link":"/kkv/201914_green_jupiter_foodtruck_fogyatekkal_elokkel","timestamp":"2019. április. 06. 08:15","title":"Különleges kihívója támadt a hazai foodtruckos cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","shortLead":"A márciusi tragédia után fejezte ki együttérzését. ","id":"20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b8c8fd-02ee-468b-8bfb-dd0cf9bf9b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Bocsanatot_kert_a_Boeing_vezer_az_aldozatok_csaladtagjaitol","timestamp":"2019. április. 05. 13:21","title":"Sajnálkozik a Boeing-vezér a lezuhant gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére is vitathatatlan. Most az európai korszakába tartozó, az eredetileg 1922 és 1937 között készült képekből nyílt kiállítás a Mai Manó Házban.","shortLead":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem...","id":"20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ab17-b5a2-4e58-b830-34e4cfe6d484","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","timestamp":"2019. április. 05. 16:21","title":"Egy zseniális kísérletező képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]